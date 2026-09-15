Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)
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Характеристики
Описание товара Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)
ЗУБР Т7 GB-250-22 - это профессиональный гайковерт с бесщеточным двигателем, который обеспечивает значительный крутящий момент для наиболее сложных работ. Благодаря ударной функции, этот инструмент позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Гайковерт оснащен бесщеточным двигателем Brushless, который обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными щеточными двигателями. Это обеспечивает более высокую производительность, меньшее энергопотребление и увеличенный срок службы. Гайковерт работает от аккумулятора с напряжением 20 В и емкостью 2 Ач. В комплекте идут два аккумулятора, что позволяет работать без перерывов и обеспечивает непрерывность работы. Зарядное устройство на 1 аккумулятор входит в комплект. Инструмент имеет три скорости работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для выполнения различных задач. Максимальный крутящий момент составляет 280 Нм. Гайковерт имеет лампу точечной подсветки, которая обеспечивает хорошую видимость в условиях недостаточного освещения. Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. В целом, ЗУБР Т7 - это надежный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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