Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501)
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Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501)
Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300 с батареей Li-Ion 18 В и бесщеточным двигателем развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Надежный литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти обеспечивает автономную работу и долгий срок службы инструмента. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2 дюйма будет полезен для сборки и разборки металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.
Преимущества
- Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания и позволяет развивать значительный крутящий момент.
- Три режима работы — скорость вращения шпинделя регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
- Безопасность — блокировка кнопки включения предотвращает случайный запуск двигателя.
- Реверс — можно быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент позволяет успешно решать поставленные задачи даже в условиях плохой освещенности.
- Простая замена насадок — после выключения двигателя шпиндель фиксируется в неподвижном состоянии.
- Универсальность — аккумулятор 4 А/ч Li-ion совместим с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
- Индикатор заряда батареи — можно вовремя производить подзарядку, не допуская непредвиденной остановки работы.
- Компактность — благодаря небольшому корпусу гайковерт удобен для работы в труднодоступных местах.
- Полная готовность к работе — в комплект входит зарядное устройство, аккумулятор, адаптер HEX 1/4 дюйма и 4 ударные торцевые головки размером 17, 19, 21 и 22 мм.
- Комфортная работа — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента.
- Удобная транспортировка и хранение — гайковерт с аксессуарами поставляется в пластиковом кейсе. <
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300 с батареей Li-Ion 18 В и бесщеточным двигателем развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Надежный литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти обеспечивает автономную работу и долгий срок службы инструмента. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2 дюйма будет полезен для сборки и разборки металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.
Преимущества
- Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания и позволяет развивать значительный крутящий момент.
- Три режима работы — скорость вращения шпинделя регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
- Безопасность — блокировка кнопки включения предотвращает случайный запуск двигателя.
- Реверс — можно быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент позволяет успешно решать поставленные задачи даже в условиях плохой освещенности.
- Простая замена насадок — после выключения двигателя шпиндель фиксируется в неподвижном состоянии.
- Универсальность — аккумулятор 4 А/ч Li-ion совместим с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
- Индикатор заряда батареи — можно вовремя производить подзарядку, не допуская непредвиденной остановки работы.
- Компактность — благодаря небольшому корпусу гайковерт удобен для работы в труднодоступных местах.
- Полная готовность к работе — в комплект входит зарядное устройство, аккумулятор, адаптер HEX 1/4 дюйма и 4 ударные торцевые головки размером 17, 19, 21 и 22 мм.
- Комфортная работа — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента.
- Удобная транспортировка и хранение — гайковерт с аксессуарами поставляется в пластиковом кейсе. <
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501)