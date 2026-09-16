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Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ)

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Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 2
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 3
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 4
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 5
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 6
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 7
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 8
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 9
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 10
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 11
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 12
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 13
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 14
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 15
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 16
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 17
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 18
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 19
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 20
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 21
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 22
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 23
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 24
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 25
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 5
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 6
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 7
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 8
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 9
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 10
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 11
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 12
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 13
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 14
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 15
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 16
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 17
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 18
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 19
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 20
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 21
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 22
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 23
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 24
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 25
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
13 730 руб.  26 000 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ)
13 730 руб. -47%
26 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ)

Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U - это мощный и многофункциональный инструмент, который станет незаменимым помощником как в домашних, так и в профессиональных условиях. Гайковерт серии TiRex, Ti означает - (Torque Innovation) высокий момент с продвинутыми опциями и Rex означает - (Real Extreme), аккумуляторная батарея с высокой токоотдачей. Максимальный крутящий момент: 800 Нм. Этот момент доступен при откручивании, для закручивания момент ограничен 550Нм. Такой лимит введен для исключения разрушения резьбовых соединений. Четыре доступные скорости позволяют гибко подстраивать настройки работы под конкретные задачи, обеспечивая максимальную эффективность и контроль. Нужный режим выбирается на светодиодной панели управления. Количество режимов работы: Три. Гайковерт оснащен функцией автоматической остановки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U - это мощный и многофункциональный инструмент, который станет незаменимым помощником как в домашних, так и в профессиональных условиях. Гайковерт серии TiRex, Ti означает - (Torque Innovation) высокий момент с продвинутыми опциями и Rex означает - (Real Extreme), аккумуляторная батарея с высокой токоотдачей. Максимальный крутящий момент: 800 Нм. Этот момент доступен при откручивании, для закручивания момент ограничен 550Нм. Такой лимит введен для исключения разрушения резьбовых соединений. Четыре доступные скорости позволяют гибко подстраивать настройки работы под конкретные задачи, обеспечивая максимальную эффективность и контроль. Нужный режим выбирается на светодиодной панели управления. Количество режимов работы: Три. Гайковерт оснащен функцией автоматической остановки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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