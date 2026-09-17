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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ

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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ - фото 1
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Тип патрона
квадрат 3/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ - фото 1
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб. 
Начислим 239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ
14 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Тип патрона
квадрат 3/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3300
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
28
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х9
Вес, кг.
3.56

Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ

Гайковёрт ЗУБР создан для тех, кому нужна внушительная мощность и контроль над каждым моментом работы. Благодаря аккумулятору на 20 В и максимальному крутящему моменту 1000 Н·м, он с лёгкостью справится с самыми тугими крепежами. Три скорости и электронная регулировка частоты вращения позволяют точно подобрать режим под любую задачу — от деликатных до самых требовательных. Защита от перегрузок обеспечивает безопасность инструмента в экстренных ситуациях. Счётчик ударов в 3300 в минуту гарантирует быстрое и эффективное завинчивание, а квадратный патрон 3/4 и фиксация шпинделя делают смену оснастки лёгкой и безопасной. Уже в комплекте — аккумулятор и зарядное устройство: начинайте работать без задержек. При весе 3,1 кг и ширине всего 28 см инструмент остаётся удобно сбалансированным для переноски и использования даже в ограниченном пространстве.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Тип патрона
квадрат 3/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3300
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
28
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковёрт ЗУБР создан для тех, кому нужна внушительная мощность и контроль над каждым моментом работы. Благодаря аккумулятору на 20 В и максимальному крутящему моменту 1000 Н·м, он с лёгкостью справится с самыми тугими крепежами. Три скорости и электронная регулировка частоты вращения позволяют точно подобрать режим под любую задачу — от деликатных до самых требовательных. Защита от перегрузок обеспечивает безопасность инструмента в экстренных ситуациях. Счётчик ударов в 3300 в минуту гарантирует быстрое и эффективное завинчивание, а квадратный патрон 3/4 и фиксация шпинделя делают смену оснастки лёгкой и безопасной. Уже в комплекте — аккумулятор и зарядное устройство: начинайте работать без задержек. При весе 3,1 кг и ширине всего 28 см инструмент остаётся удобно сбалансированным для переноски и использования даже в ограниченном пространстве.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
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Отзывы


Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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