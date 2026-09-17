Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-3400 64200, 3400 Н·м, 1??
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1 дюйм
Максимальный крутящий момент
3400
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 720 руб.
В наличии
Код товара: 741713
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
56 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
3600 об/мин
Тип патрона
1 дюйм
Максимальный крутящий момент
3400
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
210х560х180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х22х13
Вес, кг.
13.52
Описание товара Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-3400 64200, 3400 Н·м, 1??
Ударный пневматический гайковерт пожаробезопасен, работает без образования искр. Прецизионная точность изготовления компонентов гарантирует долгий срок службы. Дополнительная рукоятка снижает нагрузку на оператора. Благодаря удлиненной конструкции можно добраться до самых труднодоступных мест. Модель имеет надежный ударный механизм. Применяется в промышленном производстве, строительстве, техническом обслуживании и ремонте железнодорожной техники, в судостроении, при ремонте автомобилей, в том числе тяжелых грузовиков и сельскохозяйственной техники.
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
3600 об/мин
Тип патрона
1 дюйм
Максимальный крутящий момент
3400
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
210х560х180 мм
Страна производитель
Китай
Ударный пневматический гайковерт пожаробезопасен, работает без образования искр. Прецизионная точность изготовления компонентов гарантирует долгий срок службы. Дополнительная рукоятка снижает нагрузку на оператора. Благодаря удлиненной конструкции можно добраться до самых труднодоступных мест. Модель имеет надежный ударный механизм. Применяется в промышленном производстве, строительстве, техническом обслуживании и ремонте железнодорожной техники, в судостроении, при ремонте автомобилей, в том числе тяжелых грузовиков и сельскохозяйственной техники.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-3400 64200, 3400 Н·м, 1?? - этот товар вы можете купить по цене 56720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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