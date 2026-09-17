Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
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Характеристики
Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
Мощный ударный гайковерт ЗУБР — ваш верный помощник для любых серьёзных задач. Благодаря бесщеточному двигателю он работает дольше и эффективнее, а аккумулятор 20 В даёт свободу от проводов и хватает на солидные объёмы работы. Квадрат 1/2 уверенно держит насадки, а три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого крепежа. Максимальный крутящий момент 600 Нм моментально справляется даже с самыми прикипевшими гайками, а до 3100 ударов в минуту ускоряют процесс выворачивания. Интегрированная лампа точечной подсветки помогает работать в тёмных уголках. Электронная регулировка оборотов гарантирует аккуратную работу, а продуманная защита от перегрузок и тормоз двигателя делают инструмент надёжным и безопасным. В комплекте уже есть зарядное устройство — всё для комфортного старта сразу после покупки.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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