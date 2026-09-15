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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-500-42) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-500-42)

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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-500-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
17 430 руб.  28 280 руб. 
Начислим 279 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-500-42)
17 430 руб. -38%
28 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
10
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х11
Вес, кг.
5.2

Описание товара Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-500-42)

Бесщеточный гайковерт 20 в, 500 нм, 2 акб (4 ач), кейс ЗУБР Профессионал т7 GB-500-42 - гайковерт профессионального уровня с BRUSHLESS двигателем высокой эффективности и надежности. Крутящий момент 500 Нм позволяет закручивать крепеж размером до М22. Дополнительный автоматический режим ?срыва? крепежа упрощает серийную работу. Две емкие батареи и ультрабыстрая зарядка помогают работать практически без перерывов.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-500-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
4
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
10
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный гайковерт 20 в, 500 нм, 2 акб (4 ач), кейс ЗУБР Профессионал т7 GB-500-42 - гайковерт профессионального уровня с BRUSHLESS двигателем высокой эффективности и надежности. Крутящий момент 500 Нм позволяет закручивать крепеж размером до М22. Дополнительный автоматический режим ?срыва? крепежа упрощает серийную работу. Две емкие батареи и ультрабыстрая зарядка помогают работать практически без перерывов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-500-42) - купить по цене 17430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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