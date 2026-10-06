Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%18 580 руб. 23 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х8
Вес, кг.
3.35
Описание товара Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2"
Ударный аккумуляторный гайковерт Makita LXT BL без аккумулятора и ЗУ DTW700Z служит для откручивания и закручивания крепежных элементов. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Предусмотрена защита от пыли и влаги XPT. Инструмент имеет 3 режима автоматической остановки прямого/ обратного вращения и 4 регулировки крутящего момента. Электрический тормоз обеспечивает безопасность эксплуатации.
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Ударный аккумуляторный гайковерт Makita LXT BL без аккумулятора и ЗУ DTW700Z служит для откручивания и закручивания крепежных элементов. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Предусмотрена защита от пыли и влаги XPT. Инструмент имеет 3 режима автоматической остановки прямого/ обратного вращения и 4 регулировки крутящего момента. Электрический тормоз обеспечивает безопасность эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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