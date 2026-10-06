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Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2"

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Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 1
Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 2
Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 3
Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 4
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Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 10
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Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 12
Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 13
Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 14
Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 1
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 2
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 3
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 4
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 5
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 6
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 7
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 8
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 9
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 10
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 11
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 12
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 13
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 14
  • Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2&quot; - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
18 580 руб.  23 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639430
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х8
Вес, кг.
3.35

Описание товара Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2"

Ударный аккумуляторный гайковерт Makita LXT BL без аккумулятора и ЗУ DTW700Z служит для откручивания и закручивания крепежных элементов. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Предусмотрена защита от пыли и влаги XPT. Инструмент имеет 3 режима автоматической остановки прямого/ обратного вращения и 4 регулировки крутящего момента. Электрический тормоз обеспечивает безопасность эксплуатации.



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Отзывы о товаре Гайковерт Makita DTW700Z аккум. патрон:квад.1/2"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный аккумуляторный гайковерт Makita LXT BL без аккумулятора и ЗУ DTW700Z служит для откручивания и закручивания крепежных элементов. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Предусмотрена защита от пыли и влаги XPT. Инструмент имеет 3 режима автоматической остановки прямого/ обратного вращения и 4 регулировки крутящего момента. Электрический тормоз обеспечивает безопасность эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Отзывы


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