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Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8" (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8" (кейс в комплекте)

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Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 4
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 5
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 6
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 7
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 8
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 4
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 5
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 6
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 7
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 8
  • Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8&quot; (кейс в комплекте) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 160 руб. 
Начислим 403 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8" (кейс в комплекте)
25 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
21х14х8
Вес, кг.
3.3

Описание товара Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8" (кейс в комплекте)

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW180RFE удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8" (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW180RFE удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт Makita DTW180RFE аккум. патрон:квад.3/8" (кейс в комплекте) - стоимость товара 25160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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