Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
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Характеристики
Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
Гайковерт ЗУБР с бесщеточным двигателем — мощный инструмент для серьёзных задач. Максимальный крутящий момент в 1000 Нм позволяет легко справляться с крепежом разного калибра, а питание от аккумулятора делает работу мобильной и удобной. Квадрат 3/4 обеспечивает совместимость с широким спектром насадок. Встроенная лампа точечной подсветки помогает работать там, где мало света, а ударный механизм ускоряет выполнение сложных операций. Электронная регулировка частоты вращения и тормоз двигателя позволяют точно контролировать работу инструмента. Защита от перегрузок поддерживает надежность даже при интенсивном использовании. В комплекте уже есть зарядное устройство — всё готово к началу работы. Компактные размеры (36?15 см) делают гайковерт удобным для хранения и транспортировки.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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