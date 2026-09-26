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Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF899P2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF899P2

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Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF899P2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127555
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный
Размеры в упаковке, см
44х34х16
Вес, кг.
6.86

Описание товара Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF899P2

Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF899P2



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF899P2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный
Описание
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF899P2


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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