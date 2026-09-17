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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 1
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 2
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 3
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 1
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 2
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 3
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 280 руб. 
Начислим 293 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
18 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
0
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х15
Вес, кг.
5.93

Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

Гайковёрт ЗУБР с бесщёточным двигателем — это сила и надёжность в каждом движении. Максимальный крутящий момент 350 Нм позволяет легко справляться даже с самыми тугими крепежами: автомобильные колёса, строительные задачи или сборка конструкций больше не займут лишнего времени. Благодаря трём скоростям работы и электронной регулировке частоты вращения легко подобрать оптимальный режим под каждую задачу. Ударный механизм выдаёт до 3600 ударов в минуту — быстро откручивайте и закручивайте гайки без лишних усилий. Работа от аккумулятора даёт свободу перемещения, а лампа точечной подсветки поможет видеть каждую деталь даже в тёмных и труднодоступных местах. Защита от перегрузок гарантирует надёжность инструмента при долгих сериях работ. Тип патрона квадрат 1/2 обеспечивает совместимость с популярными насадками, а оптимальные габариты (ширина 36 см, высота 15 см) делают инструмент достаточно компактным для транспортировки и хранения.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
0
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковёрт ЗУБР с бесщёточным двигателем — это сила и надёжность в каждом движении. Максимальный крутящий момент 350 Нм позволяет легко справляться даже с самыми тугими крепежами: автомобильные колёса, строительные задачи или сборка конструкций больше не займут лишнего времени. Благодаря трём скоростям работы и электронной регулировке частоты вращения легко подобрать оптимальный режим под каждую задачу. Ударный механизм выдаёт до 3600 ударов в минуту — быстро откручивайте и закручивайте гайки без лишних усилий. Работа от аккумулятора даёт свободу перемещения, а лампа точечной подсветки поможет видеть каждую деталь даже в тёмных и труднодоступных местах. Защита от перегрузок гарантирует надёжность инструмента при долгих сериях работ. Тип патрона квадрат 1/2 обеспечивает совместимость с популярными насадками, а оптимальные габариты (ширина 36 см, высота 15 см) делают инструмент достаточно компактным для транспортировки и хранения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - данный товар вы можете купить по цене 18280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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