Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб.
В наличии
Код товара: 695523
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
11
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.8
Описание товара Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)
Бесщеточный гайковерт ЗУБР Профессионал GB-250-42 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция помогает заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумулятора.
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Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Развернуть
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
11
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Бесщеточный гайковерт ЗУБР Профессионал GB-250-42 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция помогает заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42) - по цене 13010 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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