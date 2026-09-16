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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41)

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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 1
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 2
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 3
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 4
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 5
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 6
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 7
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 8
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 9
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 10
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 11
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 12
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 13
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 14
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 15
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 16
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 17
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 18
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 19
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 20
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 21
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 22
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 23
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 24
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 25
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 26
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 27
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 28
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 29
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 30
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 31
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 32
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 33
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 34
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 35
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 36
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 37
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 38
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 39
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 40
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 41
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 42
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 43
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 44
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 45
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 46
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 47
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 48
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 49
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм., 1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 1
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 2
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 3
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 4
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 5
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 6
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 7
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 8
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 9
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 10
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 11
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 12
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 13
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 14
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 15
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 16
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 17
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 18
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 19
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 20
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 21
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 22
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 23
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 24
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 25
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 26
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 27
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 28
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 29
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 30
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 31
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 32
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 33
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 34
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 35
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 36
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 37
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 38
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 39
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 40
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 41
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 42
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 43
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 44
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 45
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 46
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 47
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 48
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 49
  • Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708559
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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41)
9 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм., 1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
14
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41)

Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 350 Нм предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М18. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора. Комплектация с аккумулятором большой емкости позволяет работать дольше на одном заряде



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм., 1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Развернуть
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
14
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 350 Нм предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М18. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора. Комплектация с аккумулятором большой емкости позволяет работать дольше на одном заряде


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточный, сумка (ГБУ-350-41) - по цене 9190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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