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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ

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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
600
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ
7 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
600
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3100
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
22
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х7
Вес, кг.
2.11

Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ

Гайковерт ЗУБР — мощный инструмент с впечатляющим крутящим моментом 600 Нм, что идеально подойдёт для работы с крупными крепежами и в сложных условиях. Компактная ширина 22 см позволяет комфортно использовать его даже в ограниченном пространстве. Благодаря бесщеточному двигателю прибор отличается высокой надёжностью и длительным сроком службы. Работает от аккумулятора напряжением 20 В — полной свободы перемещений ничто не ограничит. Ударный механизм с максимальным числом ударов 3100 в минуту поможет справиться даже с самыми «упрямыми» гайками. Электронная регулировка частоты вращения и три режима скоростей делают работу точной и комфортной, а встроенная лампа точечной подсветки подсветит рабочую зону при любом освещении. Зарядное устройство и аккумулятор входят в комплект — можно приступать к работе сразу. Безопасность гарантируют тормоз двигателя и защита от перегрузок. Надёжный квадратный патрон 1/2 обеспечивает крепкое удержание оснастки.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
600
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3100
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
22
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт ЗУБР — мощный инструмент с впечатляющим крутящим моментом 600 Нм, что идеально подойдёт для работы с крупными крепежами и в сложных условиях. Компактная ширина 22 см позволяет комфортно использовать его даже в ограниченном пространстве. Благодаря бесщеточному двигателю прибор отличается высокой надёжностью и длительным сроком службы. Работает от аккумулятора напряжением 20 В — полной свободы перемещений ничто не ограничит. Ударный механизм с максимальным числом ударов 3100 в минуту поможет справиться даже с самыми «упрямыми» гайками. Электронная регулировка частоты вращения и три режима скоростей делают работу точной и комфортной, а встроенная лампа точечной подсветки подсветит рабочую зону при любом освещении. Зарядное устройство и аккумулятор входят в комплект — можно приступать к работе сразу. Безопасность гарантируют тормоз двигателя и защита от перегрузок. Надёжный квадратный патрон 1/2 обеспечивает крепкое удержание оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ - этот товар вы можете купить по цене 7980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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