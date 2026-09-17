Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ
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Характеристики
Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АКБ
Гайковерт ЗУБР — мощный инструмент с впечатляющим крутящим моментом 600 Нм, что идеально подойдёт для работы с крупными крепежами и в сложных условиях. Компактная ширина 22 см позволяет комфортно использовать его даже в ограниченном пространстве. Благодаря бесщеточному двигателю прибор отличается высокой надёжностью и длительным сроком службы. Работает от аккумулятора напряжением 20 В — полной свободы перемещений ничто не ограничит. Ударный механизм с максимальным числом ударов 3100 в минуту поможет справиться даже с самыми «упрямыми» гайками. Электронная регулировка частоты вращения и три режима скоростей делают работу точной и комфортной, а встроенная лампа точечной подсветки подсветит рабочую зону при любом освещении. Зарядное устройство и аккумулятор входят в комплект — можно приступать к работе сразу. Безопасность гарантируют тормоз двигателя и защита от перегрузок. Надёжный квадратный патрон 1/2 обеспечивает крепкое удержание оснастки.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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