Гайковерт ударный (ГУЛ-410) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%5 860 руб. 8 500 руб.
В наличии
Код товара: 637992
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 860 руб. -31%
8 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3200
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
5
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
22
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х8
Вес, кг.
2.14
Описание товара Гайковерт ударный (ГУЛ-410) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ
Гайковерт ЗУБР ГУЛ410 является мощным, компактным и удобным в использовании инструментом с ударной функцией, который предназначен для работы с гайками. Регулировка крутящего момента помогает плавно настраивать интенсивность в зависимости от сложности работ. Металлическая конструкция редуктора гарантирует длительный ресурс службы. Рукоятка с прорезиненной накладкой гарантирует комфортное удержание. Гайковерт ЗУБР ГУЛ410 предусматривает питание от слайдерного аккумулятора с напряжением 20 В. Среди других особенностей отмечаются реверс и подсветка рабочей области.
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3200
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
5
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Ширина, см
22
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Гайковерт ЗУБР ГУЛ410 является мощным, компактным и удобным в использовании инструментом с ударной функцией, который предназначен для работы с гайками. Регулировка крутящего момента помогает плавно настраивать интенсивность в зависимости от сложности работ. Металлическая конструкция редуктора гарантирует длительный ресурс службы. Рукоятка с прорезиненной накладкой гарантирует комфортное удержание. Гайковерт ЗУБР ГУЛ410 предусматривает питание от слайдерного аккумулятора с напряжением 20 В. Среди других особенностей отмечаются реверс и подсветка рабочей области.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт ударный (ГУЛ-410) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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