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Гайковерт аккумуляторный Makita TW161DZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный Makita TW161DZ

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Гайковерт аккумуляторный Makita TW161DZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 339221
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW161DZ

Аккумуляторный гайковерт Makita TW161DZ подходит для работы с крепежом размером от М6 до М16. Источником питания служит литий-ионный аккумулятор напряжением 10.8 В или 12 В. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочую область. Благодаря небольшим размерам корпуса гайковерт можно использовать в местах с ограниченным доступом.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita TW161DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita TW161DZ подходит для работы с крепежом размером от М6 до М16. Источником питания служит литий-ионный аккумулятор напряжением 10.8 В или 12 В. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочую область. Благодаря небольшим размерам корпуса гайковерт можно использовать в местах с ограниченным доступом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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