Гайковерт аккумуляторный Makita TW161DZ
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339221
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW161DZ
Аккумуляторный гайковерт Makita TW161DZ подходит для работы с крепежом размером от М6 до М16. Источником питания служит литий-ионный аккумулятор напряжением 10.8 В или 12 В. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочую область. Благодаря небольшим размерам корпуса гайковерт можно использовать в местах с ограниченным доступом.
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Аккумуляторный гайковерт Makita TW161DZ подходит для работы с крепежом размером от М6 до М16. Источником питания служит литий-ионный аккумулятор напряжением 10.8 В или 12 В. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочую область. Благодаря небольшим размерам корпуса гайковерт можно использовать в местах с ограниченным доступом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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