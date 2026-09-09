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Гайковерт Makita DHP458Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт Makita DHP458Z

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Гайковерт Makita DHP458Z - фото 2
Гайковерт Makita DHP458Z - фото 3
Гайковерт Makita DHP458Z - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт Makita DHP458Z - фото 1
  • Гайковерт Makita DHP458Z - фото 2
  • Гайковерт Makita DHP458Z - фото 3
  • Гайковерт Makita DHP458Z - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273770
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
31х25х24
Вес, кг.
2.3

Описание товара Гайковерт Makita DHP458Z

Дрель-шуруповерт Makita DHP458Z для работы потребует аккумулятор-слайдер Li-Ion на 18 В и подходящее ЗУ. Комплектация инструмента включает лишь боковую рукоятку, крепеж на пояс, 2 биты и ограничитель глубины сверления. Прибор оснащен нескользящей прорезиненной ручкой, щеточным мотором и быстрозажимным патроном.



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Отзывы о товаре Гайковерт Makita DHP458Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DHP458Z для работы потребует аккумулятор-слайдер Li-Ion на 18 В и подходящее ЗУ. Комплектация инструмента включает лишь боковую рукоятку, крепеж на пояс, 2 биты и ограничитель глубины сверления. Прибор оснащен нескользящей прорезиненной ручкой, щеточным мотором и быстрозажимным патроном.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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