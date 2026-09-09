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Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z

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Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z - фото 2
Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
шестигранный 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265200
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
шестигранный 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Дополнительный аккумулятор
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
7.9
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
1.12

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z

Аккумуляторный шуруповерт Makita DTD152Z предназначен для закручивания/откручивания крепежа. Рукоятка снабжена мягкой накладкой, что способствует комфортной работе. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
шестигранный 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Дополнительный аккумулятор
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Ширина, см
7.9
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный шуруповерт Makita DTD152Z предназначен для закручивания/откручивания крепежа. Рукоятка снабжена мягкой накладкой, что способствует комфортной работе. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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