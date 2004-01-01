Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/4 дюйм.
Максимальный крутящий момент
100
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%6 710 руб. 8 974 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 44967
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/4 дюйм.
Потребляемая мощность
230
Максимальный крутящий момент
100
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F
Ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.
Характеристики:
- ударный электрический шуруповерт
- потр. мощность 230 Вт
- шестигранный патрон 6.35 мм
- диаметр крепежа (макс.) М 14
- диаметр крепежа (мин.) М 5
- ударные свойства 3200 уд/мин
- вращающий момент (макс.) 100 Нм
- обороты (мин) 3600
- регулирование частоты вращения
- элетрокабель 2.5 м
- светодиодный фонарик для подсветки
- функция обратного вращения (реверс)
- размеры 184х67х192 мм
- вес 990 г