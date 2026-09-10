Гайковерт ударный Bort BSR-12Li
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный Bort BSR-12Li
BSR -12Li – функциональная и мощная модель по сравнению с другими моделями линейки гайковертов Bort. Отличается высоким крутящим моментом и с легкостью справится с разнообразными крепежными изделиями. Компактная, не занимает много места, а главное – вы можете работать от сети автомобиля или от аккумуляторной батареи. Для удобства работы в труднодоступных местах и в темное время суток модель оснащена яркой светодиодной подсветкой рабочей зоны. Увеличенная до 4 метров длина кабеля позволяет комфортно использовать гайковерт в работе, а эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет с удобством и надежностью расположить инструмент в руке. В комплектацию входит шнур для подключения к автоприкуривателю, набор насадок, зарядное устройство, аккумуляторная батарея и кейс для хранения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 980 руб.1995 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессио...
-
В наличииЦена 8 080 руб. 11 000 руб.2020 руб. в СплитБесщеточный гайковерт, кейс (CWB-300-1) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м...
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4...
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4...
-
В наличииЦена 8 490 руб.2123 руб. в СплитГайковверт ударный, кейс (ГУЛ-255-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м,...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщето...
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщето...
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитГайковерт ударный, кейс (ГУЛ-410-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, ...
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитГайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм,...
-
В наличииЦена 10 360 руб. 15 000 руб.2590 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)
-
В наличииЦена 10 730 руб.2683 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, без АКБ (LM...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Отзывы о товаре Гайковерт ударный Bort BSR-12Li