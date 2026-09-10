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Гайковерт ударный Bort BSR-12Li купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт ударный Bort BSR-12Li

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Гайковерт ударный Bort BSR-12Li
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 339118
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Гайковерт ударный Bort BSR-12Li

BSR -12Li – функциональная и мощная модель по сравнению с другими моделями линейки гайковертов Bort. Отличается высоким крутящим моментом и с легкостью справится с разнообразными крепежными изделиями. Компактная, не занимает много места, а главное – вы можете работать от сети автомобиля или от аккумуляторной батареи. Для удобства работы в труднодоступных местах и в темное время суток модель оснащена яркой светодиодной подсветкой рабочей зоны. Увеличенная до 4 метров длина кабеля позволяет комфортно использовать гайковерт в работе, а эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет с удобством и надежностью расположить инструмент в руке. В комплектацию входит шнур для подключения к автоприкуривателю, набор насадок, зарядное устройство, аккумуляторная батарея и кейс для хранения.



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Отзывы о товаре Гайковерт ударный Bort BSR-12Li




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
BSR -12Li – функциональная и мощная модель по сравнению с другими моделями линейки гайковертов Bort. Отличается высоким крутящим моментом и с легкостью справится с разнообразными крепежными изделиями. Компактная, не занимает много места, а главное – вы можете работать от сети автомобиля или от аккумуляторной батареи. Для удобства работы в труднодоступных местах и в темное время суток модель оснащена яркой светодиодной подсветкой рабочей зоны. Увеличенная до 4 метров длина кабеля позволяет комфортно использовать гайковерт в работе, а эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет с удобством и надежностью расположить инструмент в руке. В комплектацию входит шнур для подключения к автоприкуривателю, набор насадок, зарядное устройство, аккумуляторная батарея и кейс для хранения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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