Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В
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Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В
Ударный аккумуляторный гайковерт MTX CIWU-BL-20-600 26585 с бесщеточным двигателем предназначен для закручивания и откручивания резьбового крепежа: болтов, гаек и т.д. Питается от аккумулятора Li-Ion 20 В. Предусмотрено 3 режима работы (при вращении по часовой стрелке), ударный механизм упрощает работу с туго затянутым крепежом. Максимальная величина крутящего момента составляет 600 Н·м, что обеспечивает эффективность работы. Инструмент пригодится в гараже и на строительной площадке.
Преимущества
- Надежность — бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает длительную эффективную работу.
- Плавная регулировка — частота вращения оснастки меняется в диапазоне 0-1700/0-2100/0-2600 об/мин, частота ударов — в диапазоне 0-2500/0-2900/0-3900, что позволяет выбрать оптимальное усилие в соответствии с поставленной задачей.
- Реверс — можно быстро перейти от закручивания к откручиванию крепежа.
- Работа в условиях недостаточного освещения — предусмотрена функция подсветки рабочей зоны.
- Удобный контроль заряда аккумулятора — специальный индикатор подскажет, когда пора провести подзарядку.
- Готовность к эксплуатации — аккумуляторная батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Удобное управление — выбор режима работы осуществляется нажатием кнопки на панели.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Защита от случайного пуска — машина не включится, если переключатель направления вращения установлен в среднее положение.
- Продуманная упаковка — гайковерт поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Ударный аккумуляторный гайковерт MTX CIWU-BL-20-600 26585 с бесщеточным двигателем предназначен для закручивания и откручивания резьбового крепежа: болтов, гаек и т.д. Питается от аккумулятора Li-Ion 20 В. Предусмотрено 3 режима работы (при вращении по часовой стрелке), ударный механизм упрощает работу с туго затянутым крепежом. Максимальная величина крутящего момента составляет 600 Н·м, что обеспечивает эффективность работы. Инструмент пригодится в гараже и на строительной площадке.
Преимущества
- Надежность — бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает длительную эффективную работу.
- Плавная регулировка — частота вращения оснастки меняется в диапазоне 0-1700/0-2100/0-2600 об/мин, частота ударов — в диапазоне 0-2500/0-2900/0-3900, что позволяет выбрать оптимальное усилие в соответствии с поставленной задачей.
- Реверс — можно быстро перейти от закручивания к откручиванию крепежа.
- Работа в условиях недостаточного освещения — предусмотрена функция подсветки рабочей зоны.
- Удобный контроль заряда аккумулятора — специальный индикатор подскажет, когда пора провести подзарядку.
- Готовность к эксплуатации — аккумуляторная батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Удобное управление — выбор режима работы осуществляется нажатием кнопки на панели.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Защита от случайного пуска — машина не включится, если переключатель направления вращения установлен в среднее положение.
- Продуманная упаковка — гайковерт поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В