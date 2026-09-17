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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В

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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 1
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 2
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 3
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 4
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 5
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 6
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 7
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 8
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 9
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 10
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 11
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 12
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 13
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 14
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 15
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 16
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 17
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 18
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Максимальный крутящий момент
600
Емкость аккумулятора
4000
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 18
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743812
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В
6 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Частота вращения шпинделя
0-1700/0-2100/0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Максимальный крутящий момент
600
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х10
Вес, кг.
2.87

Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В

Ударный аккумуляторный гайковерт MTX CIWU-BL-20-600 26585 с бесщеточным двигателем предназначен для закручивания и откручивания резьбового крепежа: болтов, гаек и т.д. Питается от аккумулятора Li-Ion 20 В. Предусмотрено 3 режима работы (при вращении по часовой стрелке), ударный механизм упрощает работу с туго затянутым крепежом. Максимальная величина крутящего момента составляет 600 Н·м, что обеспечивает эффективность работы. Инструмент пригодится в гараже и на строительной площадке.

Преимущества

  • Надежность — бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает длительную эффективную работу.
  • Плавная регулировка — частота вращения оснастки меняется в диапазоне 0-1700/0-2100/0-2600 об/мин, частота ударов — в диапазоне 0-2500/0-2900/0-3900, что позволяет выбрать оптимальное усилие в соответствии с поставленной задачей.
  • Реверс — можно быстро перейти от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Работа в условиях недостаточного освещения — предусмотрена функция подсветки рабочей зоны.
  • Удобный контроль заряда аккумулятора — специальный индикатор подскажет, когда пора провести подзарядку.
  • Готовность к эксплуатации — аккумуляторная батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Удобное управление — выбор режима работы осуществляется нажатием кнопки на панели.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
  • Защита от случайного пуска — машина не включится, если переключатель направления вращения установлен в среднее положение.
  • Продуманная упаковка — гайковерт поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В




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Характеристики
Бренд
MTX
Частота вращения шпинделя
0-1700/0-2100/0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Максимальный крутящий момент
600
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный аккумуляторный гайковерт MTX CIWU-BL-20-600 26585 с бесщеточным двигателем предназначен для закручивания и откручивания резьбового крепежа: болтов, гаек и т.д. Питается от аккумулятора Li-Ion 20 В. Предусмотрено 3 режима работы (при вращении по часовой стрелке), ударный механизм упрощает работу с туго затянутым крепежом. Максимальная величина крутящего момента составляет 600 Н·м, что обеспечивает эффективность работы. Инструмент пригодится в гараже и на строительной площадке.

Преимущества

  • Надежность — бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает длительную эффективную работу.
  • Плавная регулировка — частота вращения оснастки меняется в диапазоне 0-1700/0-2100/0-2600 об/мин, частота ударов — в диапазоне 0-2500/0-2900/0-3900, что позволяет выбрать оптимальное усилие в соответствии с поставленной задачей.
  • Реверс — можно быстро перейти от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Работа в условиях недостаточного освещения — предусмотрена функция подсветки рабочей зоны.
  • Удобный контроль заряда аккумулятора — специальный индикатор подскажет, когда пора провести подзарядку.
  • Готовность к эксплуатации — аккумуляторная батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Удобное управление — выбор режима работы осуществляется нажатием кнопки на панели.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
  • Защита от случайного пуска — машина не включится, если переключатель направления вращения установлен в среднее положение.
  • Продуманная упаковка — гайковерт поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Отзывы


Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В - стоимость товара 6150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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