Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
В наличии
Код товара: 637964
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1500/2000/2300
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
85х65х165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, кг.
1.28
Описание товара Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ
Бесщеточный гайковерт STEHER 20В, без АКБ CWB-300 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Применяется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет работать с крепежом большого диаметра и приржавевшими метизами. Высокий крутящий момент помогает выполнять сложные работы. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 20 В, 500 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный...
-
В наличииЦена 4 680 руб.1170 руб. в СплитГайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР МГ-600 64280, 600 Н·м, 1/2...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессио...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/...
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 5 860 руб. 8 500 руб.1465 руб. в СплитГайковерт ударный (ГУЛ-410) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2...
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-610К 64270, 610 Н·м, 1/...
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитАккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-6...
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1...
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1500/2000/2300
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
85х65х165
Страна производитель
Китай
Бесщеточный гайковерт STEHER 20В, без АКБ CWB-300 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Применяется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет работать с крепежом большого диаметра и приржавевшими метизами. Высокий крутящий момент помогает выполнять сложные работы. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - по цене 4040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ