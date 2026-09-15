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Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ

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Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
3 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
8.2
Высота, см
22.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х23
Вес, кг.
1.5

Описание товара Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ

Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-255 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Используется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет затягивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Патрон с квадратным хвостовиком обеспечивает установку стандартных головок без переходников. Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения.



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Отзывы о товаре Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
8.2
Развернуть
Высота, см
22.8
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-255 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Используется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет затягивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Патрон с квадратным хвостовиком обеспечивает установку стандартных головок без переходников. Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ - стоимость товара 3360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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