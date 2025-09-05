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Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI

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Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 7
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 8
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 9
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 10
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 11
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 12
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 13
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 14
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 15
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 16
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 17
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 18
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Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 20
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 5
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  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 17
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 18
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 19
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 20
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 21
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 22
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 23
  • Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641854
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type A x4, USB 3.2 Gen2 Type A x3, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, (RJ-45) аналоговых аудиоразъемов 6 шт, Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi)
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD. Она идеально подходит для пользователей, которым нужна стабильная и функциональная система без переплаты за экстремальные оверклокерские возможности. Эта плата станет отличным выбором для игрового ПК среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми, а также для производительной рабочей станции для видеомонтажа, программирования или работы с графикой. Оптимально она сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 (без экстремального ручного разгона) серий 7000 и 8000.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает золотую середину между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку процессорного сокета AM5, рассчитанного на установку актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для удобной установки всех компонентов и организации кабель-менеджмента.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового поколения DDR5, для которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и организовать ее работу в производительном двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Для легкой настройки скоростных модулей памяти поддерживается технология AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеется два слота M.2, поддерживающих NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы процессора обеспечивает надежная система питания VRM, спроектированная с запасом для многоядерных чипов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая их перегрев даже при длительных высоких нагрузках, что исключает троттлинг и падение производительности. Питание на процессор подается через разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточную и стабильную подачу энергии для процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9, работающих в автоматическом режиме разгона Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие современных беспроводных интерфейсов: на борту установлен модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное подключение к сети и периферии без проводов. Для проводного соединения предусмотрен быстрый сетевой адаптер Realtek 2.5G Ethernet. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C, а также HDMI и DisplayPort для вывода изображения со встроенной в процессор графики. Качественный звук обеспечивает аудиокодек Realtek ALC897.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Учитывая высокий тепловой пакет современных процессоров AM5, стоит позаботиться о качественном охлаждении процессора - боксового кулера будет недостаточно. Хотя плата поддерживает процессоры Ryzen 7000-й серии "из коробки", для установки более новых CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Эта плата - прекрасный выбор для стабильной и производительной системы, но она не предназначена для рекордов в экстремальном ручном разгоне.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI

Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда у MSI, качество и поддержка. Хороший выбор, на ближайшие 2-3 года. Надеюсь ам5, продержится ещё долго. Хотелось бы 3 слота под м2, как у гигабайта.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
как по мне одно из лучших предложений, цена=качество
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Иван Иванов

Достоинства:


Комментарий:
материнка капец какая большая (слева моя старая asus h110mr, справа новая msi) с процом r5-7500f не завелся из под коробки, пришлось шить. чтобы прошить нужно скачать прошивку на FAT32 флешку и переименовать файл в MSI.ROM. Так же, не могу попасть в биос (попробовал всё, и перепрошив, и диски отключал, и минимум проводов для старта подкидывал, и из под винды зайти в биос), тупо черный экран, и экрана загрузки виндовс тоже нет, даже не знаю что делать, но всё остальное работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не тестировал. Но с виду все хорошо, коробка целая, комплект полный. На пакете пломба!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мать, хороший охлад, хороший потенциал для мощного железа, хороший блютус и вай-фай. Оператива гонится плохо, норм работает только в 2 канале. Глюков за 2 месяца не было ни 1го. Покупкой доволен. ps чтобы снять батарейку биоса нужно снять пластиковую перемычку.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
коробка целая, материнская плата полностью новая, без следов эксплуатации. Как работает ничего сказать не могу, жду других комплектующих. многие жалуются что довольно распространенный брак , замятие ножек в сокете, но в моем случае все отлично! Если будут какие то недочеты, то дополню отзыв. Пока все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Глеб Бардаков

Достоинства:


Комментарий:
система завелась сразу же,все работает, цену только бы поменьше,брал за 17к
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная материнская плата для среднебюджетной сборки. На борту есть PCI 4.0 и USB 3.2gen2. Холодильник под ссд. и 2 разъема питания по 8pin для процессора.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Одна из лучших плат на b560 в своём ценовом сегменте. Поставил Ryzen 7500f, в будущее легко выдержит апгрейд на топовые камни с 3д кэшем. Радиатор на ссд м2 в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Турбо пушка. Дешевле, чем в других магазинах Купила в 11.11 с реальной скидкой Еще не оценила действии



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type A x4, USB 3.2 Gen2 Type A x3, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, (RJ-45) аналоговых аудиоразъемов 6 шт, Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi)
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD. Она идеально подходит для пользователей, которым нужна стабильная и функциональная система без переплаты за экстремальные оверклокерские возможности. Эта плата станет отличным выбором для игрового ПК среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми, а также для производительной рабочей станции для видеомонтажа, программирования или работы с графикой. Оптимально она сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 (без экстремального ручного разгона) серий 7000 и 8000.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает золотую середину между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку процессорного сокета AM5, рассчитанного на установку актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для удобной установки всех компонентов и организации кабель-менеджмента.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового поколения DDR5, для которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и организовать ее работу в производительном двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Для легкой настройки скоростных модулей памяти поддерживается технология AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеется два слота M.2, поддерживающих NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы процессора обеспечивает надежная система питания VRM, спроектированная с запасом для многоядерных чипов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая их перегрев даже при длительных высоких нагрузках, что исключает троттлинг и падение производительности. Питание на процессор подается через разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточную и стабильную подачу энергии для процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9, работающих в автоматическом режиме разгона Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие современных беспроводных интерфейсов: на борту установлен модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное подключение к сети и периферии без проводов. Для проводного соединения предусмотрен быстрый сетевой адаптер Realtek 2.5G Ethernet. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C, а также HDMI и DisplayPort для вывода изображения со встроенной в процессор графики. Качественный звук обеспечивает аудиокодек Realtek ALC897.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Учитывая высокий тепловой пакет современных процессоров AM5, стоит позаботиться о качественном охлаждении процессора - боксового кулера будет недостаточно. Хотя плата поддерживает процессоры Ryzen 7000-й серии "из коробки", для установки более новых CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Эта плата - прекрасный выбор для стабильной и производительной системы, но она не предназначена для рекордов в экстремальном ручном разгоне.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда у MSI, качество и поддержка. Хороший выбор, на ближайшие 2-3 года. Надеюсь ам5, продержится ещё долго. Хотелось бы 3 слота под м2, как у гигабайта.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
как по мне одно из лучших предложений, цена=качество
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Иван Иванов

Достоинства:


Комментарий:
материнка капец какая большая (слева моя старая asus h110mr, справа новая msi) с процом r5-7500f не завелся из под коробки, пришлось шить. чтобы прошить нужно скачать прошивку на FAT32 флешку и переименовать файл в MSI.ROM. Так же, не могу попасть в биос (попробовал всё, и перепрошив, и диски отключал, и минимум проводов для старта подкидывал, и из под винды зайти в биос), тупо черный экран, и экрана загрузки виндовс тоже нет, даже не знаю что делать, но всё остальное работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не тестировал. Но с виду все хорошо, коробка целая, комплект полный. На пакете пломба!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мать, хороший охлад, хороший потенциал для мощного железа, хороший блютус и вай-фай. Оператива гонится плохо, норм работает только в 2 канале. Глюков за 2 месяца не было ни 1го. Покупкой доволен. ps чтобы снять батарейку биоса нужно снять пластиковую перемычку.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
коробка целая, материнская плата полностью новая, без следов эксплуатации. Как работает ничего сказать не могу, жду других комплектующих. многие жалуются что довольно распространенный брак , замятие ножек в сокете, но в моем случае все отлично! Если будут какие то недочеты, то дополню отзыв. Пока все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Глеб Бардаков

Достоинства:


Комментарий:
система завелась сразу же,все работает, цену только бы поменьше,брал за 17к
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная материнская плата для среднебюджетной сборки. На борту есть PCI 4.0 и USB 3.2gen2. Холодильник под ссд. и 2 разъема питания по 8pin для процессора.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Одна из лучших плат на b560 в своём ценовом сегменте. Поставил Ryzen 7500f, в будущее легко выдержит апгрейд на топовые камни с 3д кэшем. Радиатор на ссд м2 в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Турбо пушка. Дешевле, чем в других магазинах Купила в 11.11 с реальной скидкой Еще не оценила действии


Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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