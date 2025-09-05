Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD. Она идеально подходит для пользователей, которым нужна стабильная и функциональная система без переплаты за экстремальные оверклокерские возможности. Эта плата станет отличным выбором для игрового ПК среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми, а также для производительной рабочей станции для видеомонтажа, программирования или работы с графикой. Оптимально она сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 (без экстремального ручного разгона) серий 7000 и 8000.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает золотую середину между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку процессорного сокета AM5, рассчитанного на установку актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для удобной установки всех компонентов и организации кабель-менеджмента.
Память и расширение
Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового поколения DDR5, для которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и организовать ее работу в производительном двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Для легкой настройки скоростных модулей памяти поддерживается технология AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеется два слота M.2, поддерживающих NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы процессора обеспечивает надежная система питания VRM, спроектированная с запасом для многоядерных чипов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая их перегрев даже при длительных высоких нагрузках, что исключает троттлинг и падение производительности. Питание на процессор подается через разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточную и стабильную подачу энергии для процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9, работающих в автоматическом режиме разгона Precision Boost Overdrive (PBO).
Подключения и дополнительные возможности
Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие современных беспроводных интерфейсов: на борту установлен модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное подключение к сети и периферии без проводов. Для проводного соединения предусмотрен быстрый сетевой адаптер Realtek 2.5G Ethernet. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C, а также HDMI и DisplayPort для вывода изображения со встроенной в процессор графики. Качественный звук обеспечивает аудиокодек Realtek ALC897.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Учитывая высокий тепловой пакет современных процессоров AM5, стоит позаботиться о качественном охлаждении процессора - боксового кулера будет недостаточно. Хотя плата поддерживает процессоры Ryzen 7000-й серии "из коробки", для установки более новых CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Эта плата - прекрасный выбор для стабильной и производительной системы, но она не предназначена для рекордов в экстремальном ручном разгоне.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD. Она идеально подходит для пользователей, которым нужна стабильная и функциональная система без переплаты за экстремальные оверклокерские возможности. Эта плата станет отличным выбором для игрового ПК среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми, а также для производительной рабочей станции для видеомонтажа, программирования или работы с графикой. Оптимально она сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 (без экстремального ручного разгона) серий 7000 и 8000.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает золотую середину между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку процессорного сокета AM5, рассчитанного на установку актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для удобной установки всех компонентов и организации кабель-менеджмента.
Память и расширение
Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового поколения DDR5, для которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и организовать ее работу в производительном двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Для легкой настройки скоростных модулей памяти поддерживается технология AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеется два слота M.2, поддерживающих NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы процессора обеспечивает надежная система питания VRM, спроектированная с запасом для многоядерных чипов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая их перегрев даже при длительных высоких нагрузках, что исключает троттлинг и падение производительности. Питание на процессор подается через разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточную и стабильную подачу энергии для процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9, работающих в автоматическом режиме разгона Precision Boost Overdrive (PBO).
Подключения и дополнительные возможности
Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие современных беспроводных интерфейсов: на борту установлен модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное подключение к сети и периферии без проводов. Для проводного соединения предусмотрен быстрый сетевой адаптер Realtek 2.5G Ethernet. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C, а также HDMI и DisplayPort для вывода изображения со встроенной в процессор графики. Качественный звук обеспечивает аудиокодек Realtek ALC897.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Учитывая высокий тепловой пакет современных процессоров AM5, стоит позаботиться о качественном охлаждении процессора - боксового кулера будет недостаточно. Хотя плата поддерживает процессоры Ryzen 7000-й серии "из коробки", для установки более новых CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Эта плата - прекрасный выбор для стабильной и производительной системы, но она не предназначена для рекордов в экстремальном ручном разгоне.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда у MSI, качество и поддержка. Хороший выбор, на ближайшие 2-3 года. Надеюсь ам5, продержится ещё долго. Хотелось бы 3 слота под м2, как у гигабайта.
Достоинства:
Комментарий:
как по мне одно из лучших предложений, цена=качество
Достоинства:
Комментарий:
материнка капец какая большая (слева моя старая asus h110mr, справа новая msi) с процом r5-7500f не завелся из под коробки, пришлось шить. чтобы прошить нужно скачать прошивку на FAT32 флешку и переименовать файл в MSI.ROM. Так же, не могу попасть в биос (попробовал всё, и перепрошив, и диски отключал, и минимум проводов для старта подкидывал, и из под винды зайти в биос), тупо черный экран, и экрана загрузки виндовс тоже нет, даже не знаю что делать, но всё остальное работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не тестировал. Но с виду все хорошо, коробка целая, комплект полный. На пакете пломба!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мать, хороший охлад, хороший потенциал для мощного железа, хороший блютус и вай-фай. Оператива гонится плохо, норм работает только в 2 канале. Глюков за 2 месяца не было ни 1го. Покупкой доволен. ps чтобы снять батарейку биоса нужно снять пластиковую перемычку.
Достоинства:
Комментарий:
коробка целая, материнская плата полностью новая, без следов эксплуатации. Как работает ничего сказать не могу, жду других комплектующих. многие жалуются что довольно распространенный брак , замятие ножек в сокете, но в моем случае все отлично! Если будут какие то недочеты, то дополню отзыв. Пока все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
система завелась сразу же,все работает, цену только бы поменьше,брал за 17к
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнская плата для среднебюджетной сборки. На борту есть PCI 4.0 и USB 3.2gen2. Холодильник под ссд. и 2 разъема питания по 8pin для процессора.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Одна из лучших плат на b560 в своём ценовом сегменте. Поставил Ryzen 7500f, в будущее легко выдержит апгрейд на топовые камни с 3д кэшем. Радиатор на ссд м2 в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Турбо пушка. Дешевле, чем в других магазинах Купила в 11.11 с реальной скидкой Еще не оценила действии
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B650-S WIFI
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда у MSI, качество и поддержка. Хороший выбор, на ближайшие 2-3 года. Надеюсь ам5, продержится ещё долго. Хотелось бы 3 слота под м2, как у гигабайта.
Достоинства:
Комментарий:
как по мне одно из лучших предложений, цена=качество
Достоинства:
Комментарий:
материнка капец какая большая (слева моя старая asus h110mr, справа новая msi) с процом r5-7500f не завелся из под коробки, пришлось шить. чтобы прошить нужно скачать прошивку на FAT32 флешку и переименовать файл в MSI.ROM. Так же, не могу попасть в биос (попробовал всё, и перепрошив, и диски отключал, и минимум проводов для старта подкидывал, и из под винды зайти в биос), тупо черный экран, и экрана загрузки виндовс тоже нет, даже не знаю что делать, но всё остальное работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не тестировал. Но с виду все хорошо, коробка целая, комплект полный. На пакете пломба!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мать, хороший охлад, хороший потенциал для мощного железа, хороший блютус и вай-фай. Оператива гонится плохо, норм работает только в 2 канале. Глюков за 2 месяца не было ни 1го. Покупкой доволен. ps чтобы снять батарейку биоса нужно снять пластиковую перемычку.
Достоинства:
Комментарий:
коробка целая, материнская плата полностью новая, без следов эксплуатации. Как работает ничего сказать не могу, жду других комплектующих. многие жалуются что довольно распространенный брак , замятие ножек в сокете, но в моем случае все отлично! Если будут какие то недочеты, то дополню отзыв. Пока все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
система завелась сразу же,все работает, цену только бы поменьше,брал за 17к
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнская плата для среднебюджетной сборки. На борту есть PCI 4.0 и USB 3.2gen2. Холодильник под ссд. и 2 разъема питания по 8pin для процессора.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Одна из лучших плат на b560 в своём ценовом сегменте. Поставил Ryzen 7500f, в будущее легко выдержит апгрейд на топовые камни с 3д кэшем. Радиатор на ссд м2 в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Турбо пушка. Дешевле, чем в других магазинах Купила в 11.11 с реальной скидкой Еще не оценила действии