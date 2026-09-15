Описание товара Материнская плата ASRock B650M Pro RS AM5 mATX (B650M PRO RS)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B650M Pro RS представляет собой сбалансированную и универсальную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить производительную систему для игр в разрешении 1080p и 1440p, используя процессоры AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000. Также эта плата станет отличным выбором для создателей контента и разработчиков, работающих с фото, видеомонтажом начального уровня и программированием, обеспечивая стабильную работу под нагрузкой без излишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, установленный на современный сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) обеспечивает превосходную совместимость с широким спектром корпусов, от стандартных до более компактных моделей, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения. Такое сочетание делает ASRock B650M Pro RS гибким решением для построения как мощной игровой станции, так и аккуратной рабочей машины.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти с поддержкой высоких частот и профилей разгона AMD EXPO, что критически важно для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а возможности для хранения данных впечатляют: плата предлагает один слот M.2 с поддержкой сверхскоростного интерфейса PCIe 5.0 x4 и два дополнительных слота M.2 PCIe 4.0 x4 для быстрых NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы процессора обеспечивает продуманная система питания VRM с конфигурацией фаз 12+2+1, построенная на качественных силовых каскадах Dr.MOS. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя, что даже многоядерные процессоры Ryzen 7 будут получать чистое и стабильное питание под длительными нагрузками, будь то интенсивные игровые сессии или рендеринг видео. Для подключения питания CPU используются разъемы 8-pin и 4-pin, что свидетельствует о запасе прочности для умеренного разгона.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор портов для подключения периферии, включая современные USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C для быстрой передачи данных. За сетевое подключение отвечает производительный контроллер Dragon RTL8125BG, обеспечивающий скорость до 2.5 Гбит/с, что является значительным преимуществом для онлайн-игр и работы с большими файлами в сети. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 обеспечивает качественный 7.1-канальный звук, а для энтузиастов моддинга предусмотрены разъёмы для управления RGB и ARGB подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой платы убедитесь, что вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается сокетом AM5. Для установки в компактный корпус проверьте его совместимость с форм-фактором Micro-ATX и достаточную высоту для процессорного кулера. Хотя VRM платы достаточно мощный для большинства сценариев, для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9 стоит рассмотреть модели более высокого класса. Для поддержки новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции BIOS Flashback даже без установленного CPU.