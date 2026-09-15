Описание товара Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI представляет собой сбалансированную и надёжную основу для сборки производительных систем, ориентированных на работу и современные игры. Она идеально подходит для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, а также для энтузиастов, желающих построить мощную рабочую станцию без излишних геймерских элементов дизайна. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал благодаря возможностям чипсета Z790.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает поддержку самых современных процессоров Intel и возможность их разгона (для моделей с индексом "K"). Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, эта модель требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобство монтажа, продуманное расположение компонентов и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения. Такое сочетание характеристик делает её универсальным решением для большинства высокопроизводительных сборок.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет организовать двухканальный режим работы и установить до 192 ГБ памяти с поддержкой высоких частот, что критически важно для профессиональных приложений и игр. Для установки видеокарты предназначен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для сверхбыстрых накопителей имеются слоты M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0, которые обеспечивают мгновенную загрузку операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров обеспечивает продуманная система питания VRM, состоящая из достаточного количества фаз с качественными компонентами. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и падение производительности даже при длительных высоких нагрузках, например, во время рендеринга видео или в требовательных играх. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+8 pin, что является индикатором готовности платы к работе с топовыми процессорами Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO Z790-S WIFI представлен современный набор интерфейсов, включающий быстрые порты USB 3.2, в том числе универсальный USB Type-C для подключения новейших устройств и периферии. За сетевые возможности отвечает как проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного и скоростного интернет-соединения, так и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий беспроводную связь без компромиссов. Качественный звуковой кодек Realtek предоставляет чистое и объёмное звучание, достаточное для большинства пользователей без необходимости покупки дискретной звуковой карты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для её установки потребуется корпус формата ATX и блок питания с двумя 8-pin коннекторами для питания процессора, особенно если вы выбираете мощный чип из линейки i7 или i9. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее проверить версию прошивки на сайте производителя или быть готовым к этой процедуре.