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Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI

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Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 1
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 2
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 3
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 4
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 5
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 6
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 7
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 8
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 9
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 10
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 11
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 12
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 13
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 14
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 15
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 16
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 17
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 18
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 19
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Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 17
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 18
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 19
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 20
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 21
  • Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI
13 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), HDMI, DisplayPort, аудио, LAN RJ-45, клавиатура/мышь, выход S/PDIF, WiFi x2
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI представляет собой сбалансированную и надёжную основу для сборки производительных систем, ориентированных на работу и современные игры. Она идеально подходит для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, а также для энтузиастов, желающих построить мощную рабочую станцию без излишних геймерских элементов дизайна. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал благодаря возможностям чипсета Z790.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает поддержку самых современных процессоров Intel и возможность их разгона (для моделей с индексом "K"). Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, эта модель требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобство монтажа, продуманное расположение компонентов и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения. Такое сочетание характеристик делает её универсальным решением для большинства высокопроизводительных сборок.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет организовать двухканальный режим работы и установить до 192 ГБ памяти с поддержкой высоких частот, что критически важно для профессиональных приложений и игр. Для установки видеокарты предназначен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для сверхбыстрых накопителей имеются слоты M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0, которые обеспечивают мгновенную загрузку операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров обеспечивает продуманная система питания VRM, состоящая из достаточного количества фаз с качественными компонентами. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и падение производительности даже при длительных высоких нагрузках, например, во время рендеринга видео или в требовательных играх. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+8 pin, что является индикатором готовности платы к работе с топовыми процессорами Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO Z790-S WIFI представлен современный набор интерфейсов, включающий быстрые порты USB 3.2, в том числе универсальный USB Type-C для подключения новейших устройств и периферии. За сетевые возможности отвечает как проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного и скоростного интернет-соединения, так и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий беспроводную связь без компромиссов. Качественный звуковой кодек Realtek предоставляет чистое и объёмное звучание, достаточное для большинства пользователей без необходимости покупки дискретной звуковой карты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для её установки потребуется корпус формата ATX и блок питания с двумя 8-pin коннекторами для питания процессора, особенно если вы выбираете мощный чип из линейки i7 или i9. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее проверить версию прошивки на сайте производителя или быть готовым к этой процедуре.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), HDMI, DisplayPort, аудио, LAN RJ-45, клавиатура/мышь, выход S/PDIF, WiFi x2
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI представляет собой сбалансированную и надёжную основу для сборки производительных систем, ориентированных на работу и современные игры. Она идеально подходит для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, а также для энтузиастов, желающих построить мощную рабочую станцию без излишних геймерских элементов дизайна. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал благодаря возможностям чипсета Z790.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает поддержку самых современных процессоров Intel и возможность их разгона (для моделей с индексом "K"). Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, эта модель требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобство монтажа, продуманное расположение компонентов и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения. Такое сочетание характеристик делает её универсальным решением для большинства высокопроизводительных сборок.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет организовать двухканальный режим работы и установить до 192 ГБ памяти с поддержкой высоких частот, что критически важно для профессиональных приложений и игр. Для установки видеокарты предназначен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для сверхбыстрых накопителей имеются слоты M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0, которые обеспечивают мгновенную загрузку операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров обеспечивает продуманная система питания VRM, состоящая из достаточного количества фаз с качественными компонентами. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и падение производительности даже при длительных высоких нагрузках, например, во время рендеринга видео или в требовательных играх. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+8 pin, что является индикатором готовности платы к работе с топовыми процессорами Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO Z790-S WIFI представлен современный набор интерфейсов, включающий быстрые порты USB 3.2, в том числе универсальный USB Type-C для подключения новейших устройств и периферии. За сетевые возможности отвечает как проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного и скоростного интернет-соединения, так и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий беспроводную связь без компромиссов. Качественный звуковой кодек Realtek предоставляет чистое и объёмное звучание, достаточное для большинства пользователей без необходимости покупки дискретной звуковой карты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для её установки потребуется корпус формата ATX и блок питания с двумя 8-pin коннекторами для питания процессора, особенно если вы выбираете мощный чип из линейки i7 или i9. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее проверить версию прошивки на сайте производителя или быть готовым к этой процедуре.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


Материнская плата MSI PRO Z790-S WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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