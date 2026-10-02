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Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634422
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DP, HDMI, D-Sub, PS/2 (клавиатура/мышь)
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
900

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0)

Комплексные элементы управления составляют основу серии ASUS Prime. Материнская плата Prime H610 содержит гибкие инструменты для настройки каждого аспекта вашей системы, позволяя настраивать производительность в соответствии с вашим стилем работы и максимизировать производительность. Известный ASUS UEFI BIOS предоставляет все необходимое для настройки, настройки и настройки вашей системы. Он предлагает разумно упрощенные варианты для начинающих ПК-сделай сам, а также комплексные функции для опытных ветеранов. Серия Prime H610 оснащена несколькими встроенными радиаторами и набором гибридных разъемов для вентиляторов, чтобы ваша установка оставалась прохладной и стабильной при интенсивных рабочих нагрузках. Радиатор VRM и термопрокладка улучшают теплопередачу от полевых МОП-транзисторов и дросселей, повышая эффективность охлаждения.



Теги товара: сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DP, HDMI, D-Sub, PS/2 (клавиатура/мышь)
Описание
Комплексные элементы управления составляют основу серии ASUS Prime. Материнская плата Prime H610 содержит гибкие инструменты для настройки каждого аспекта вашей системы, позволяя настраивать производительность в соответствии с вашим стилем работы и максимизировать производительность. Известный ASUS UEFI BIOS предоставляет все необходимое для настройки, настройки и настройки вашей системы. Он предлагает разумно упрощенные варианты для начинающих ПК-сделай сам, а также комплексные функции для опытных ветеранов. Серия Prime H610 оснащена несколькими встроенными радиаторами и набором гибридных разъемов для вентиляторов, чтобы ваша установка оставалась прохладной и стабильной при интенсивных рабочих нагрузках. Радиатор VRM и термопрокладка улучшают теплопередачу от полевых МОП-транзисторов и дросселей, повышая эффективность охлаждения.


Теги товара: сокет lga1700, с m.2
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Отзывы


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