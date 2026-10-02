Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0)
Комплексные элементы управления составляют основу серии ASUS Prime. Материнская плата Prime H610 содержит гибкие инструменты для настройки каждого аспекта вашей системы, позволяя настраивать производительность в соответствии с вашим стилем работы и максимизировать производительность. Известный ASUS UEFI BIOS предоставляет все необходимое для настройки, настройки и настройки вашей системы. Он предлагает разумно упрощенные варианты для начинающих ПК-сделай сам, а также комплексные функции для опытных ветеранов. Серия Prime H610 оснащена несколькими встроенными радиаторами и набором гибридных разъемов для вентиляторов, чтобы ваша установка оставалась прохладной и стабильной при интенсивных рабочих нагрузках. Радиатор VRM и термопрокладка улучшают теплопередачу от полевых МОП-транзисторов и дросселей, повышая эффективность охлаждения.
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