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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI

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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718699
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х37х29
Вес, кг.
15.41

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI

Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B650 — выбор для тех, кто ценит баланс возможностей и свежих технологий. Квадратная форма 24,4 х 24,4 см легко впишется в большинство корпусов, не занимая лишнего места. Поддержка новейшей DDR5-памяти и целых четыре слота под ней позволяют разогнать оперативку до впечатляющих 256 ГБ — настоящий простор для современных игр, работы с графикой и тяжёлыми задачами. Сокет AM5 открывает двери в мир последних процессоров AMD. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает ставку на одну производительную видеокарту, для которой предусмотрен полноценный PCI-E x16. Дополнительный PCI-E x1 пригодится для установки расширительных карт. Благодаря встроенному Wi-Fi, материнская плата избавляет от лишних проводов и забот о стабильном интернете. Звук по схеме 7.1 погружает в атмосферу любимых игр и фильмов, позволяя слышать каждую деталь. Современный стандарт PCI Express 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными, делая эту плату отличным выбором для сборки быстрых, актуальных систем.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B650 — выбор для тех, кто ценит баланс возможностей и свежих технологий. Квадратная форма 24,4 х 24,4 см легко впишется в большинство корпусов, не занимая лишнего места. Поддержка новейшей DDR5-памяти и целых четыре слота под ней позволяют разогнать оперативку до впечатляющих 256 ГБ — настоящий простор для современных игр, работы с графикой и тяжёлыми задачами. Сокет AM5 открывает двери в мир последних процессоров AMD. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает ставку на одну производительную видеокарту, для которой предусмотрен полноценный PCI-E x16. Дополнительный PCI-E x1 пригодится для установки расширительных карт. Благодаря встроенному Wi-Fi, материнская плата избавляет от лишних проводов и забот о стабильном интернете. Звук по схеме 7.1 погружает в атмосферу любимых игр и фильмов, позволяя слышать каждую деталь. Современный стандарт PCI Express 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными, делая эту плату отличным выбором для сборки быстрых, актуальных систем.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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