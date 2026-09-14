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Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 7
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 8
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 9
Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 8
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 9
  • Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733108
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.18

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5

Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — оптимальный выбор для современных сборок с процессорами под сокет AM5. Компактный форм-фактор mATX (24,4 ? 24,4 см) отлично подойдёт для средних и небольших корпусов, не занимая много места, но позволяя реализовать мощную конфигурацию. Есть два слота для оперативной памяти DDR5 стандарта DIMM — максимально можно установить впечатляющие 128 ГБ с частотой до 5200 МГц: идеальное решение для работы с ресурсоёмкими приложениями и игр. Два слота PCI-E x16 версии 5.0 открывают простор для установки современных видеокарт и расширительных плат. Подключение накопителей не станет проблемой — четыре разъёма SATA позволяют организовать быструю и вместительную систему хранения данных. Gigabyte гарантирует стабильную работу и гибкость настроек для самых требовательных пользователей.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — оптимальный выбор для современных сборок с процессорами под сокет AM5. Компактный форм-фактор mATX (24,4 ? 24,4 см) отлично подойдёт для средних и небольших корпусов, не занимая много места, но позволяя реализовать мощную конфигурацию. Есть два слота для оперативной памяти DDR5 стандарта DIMM — максимально можно установить впечатляющие 128 ГБ с частотой до 5200 МГц: идеальное решение для работы с ресурсоёмкими приложениями и игр. Два слота PCI-E x16 версии 5.0 открывают простор для установки современных видеокарт и расширительных плат. Подключение накопителей не станет проблемой — четыре разъёма SATA позволяют организовать быструю и вместительную систему хранения данных. Gigabyte гарантирует стабильную работу и гибкость настроек для самых требовательных пользователей.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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