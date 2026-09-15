Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 560 руб.
В наличии
Код товара: 591331
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
mATX
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.34
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 – высокопроизводительная и надежная основа, предлагающая широкие возможности для сборки мощного компьютера. В то же время, плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX, что позволяет собрать компактный ПК. В качестве основы для комплектующей применяется чипсет Intel H610, предназначенный для совместной работы с процессорами Intel Core 12-го поколения. В оснащение платы входят 2 слота под установку модулей оперативной памяти объемом до 64 ГБ, 1 слот расширения PCI-E x16 и 1 слот PCI-E x1, 4 порта SATA 6 Гбит/с.
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
mATX
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 – высокопроизводительная и надежная основа, предлагающая широкие возможности для сборки мощного компьютера. В то же время, плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX, что позволяет собрать компактный ПК. В качестве основы для комплектующей применяется чипсет Intel H610, предназначенный для совместной работы с процессорами Intel Core 12-го поколения. В оснащение платы входят 2 слота под установку модулей оперативной памяти объемом до 64 ГБ, 1 слот расширения PCI-E x16 и 1 слот PCI-E x1, 4 порта SATA 6 Гбит/с.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Купить Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - по цене 12560 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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