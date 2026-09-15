Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 560 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
12 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
mATX
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.34

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700

Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 – высокопроизводительная и надежная основа, предлагающая широкие возможности для сборки мощного компьютера. В то же время, плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX, что позволяет собрать компактный ПК. В качестве основы для комплектующей применяется чипсет Intel H610, предназначенный для совместной работы с процессорами Intel Core 12-го поколения. В оснащение платы входят 2 слота под установку модулей оперативной памяти объемом до 64 ГБ, 1 слот расширения PCI-E x16 и 1 слот PCI-E x1, 4 порта SATA 6 Гбит/с.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
mATX
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 – высокопроизводительная и надежная основа, предлагающая широкие возможности для сборки мощного компьютера. В то же время, плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX, что позволяет собрать компактный ПК. В качестве основы для комплектующей применяется чипсет Intel H610, предназначенный для совместной работы с процессорами Intel Core 12-го поколения. В оснащение платы входят 2 слота под установку модулей оперативной памяти объемом до 64 ГБ, 1 слот расширения PCI-E x16 и 1 слот PCI-E x1, 4 порта SATA 6 Гбит/с.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700 - по цене 12560 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...