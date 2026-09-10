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Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4

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Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396782
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
20.5
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-5000 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х28х26
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4

Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы



Теги товара: сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
20.5
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-5000 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы


Теги товара: сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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