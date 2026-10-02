Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2, Socket AM4, 4xDDR4-3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643840
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0/1.1, PS/2 для клавиатуры/мыши, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3 аудиоразъема, COM
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, г.
805
Описание товара Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2, Socket AM4, 4xDDR4-3200
??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. ? Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2 - это надежная плата с цифровым регулятором напряжения, поддерживающая процессоры AMD Ryzen™ различных серий. Она обеспечивает высокое качество звука, имеет слот PCIe 3.0 x16, поддерживает подключение NVMe PCIe 3.0 M.2 и обладает функцией управления вентиляторами Smart Fan 5 с возможностью остановки вентилятора. Также плата оснащена разъемами для подключения нескольких дисплеев и LAN с управлением полосой пропускания.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0/1.1, PS/2 для клавиатуры/мыши, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3 аудиоразъема, COM
??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. ? Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2 - это надежная плата с цифровым регулятором напряжения, поддерживающая процессоры AMD Ryzen™ различных серий. Она обеспечивает высокое качество звука, имеет слот PCIe 3.0 x16, поддерживает подключение NVMe PCIe 3.0 M.2 и обладает функцией управления вентиляторами Smart Fan 5 с возможностью остановки вентилятора. Также плата оснащена разъемами для подключения нескольких дисплеев и LAN с управлением полосой пропускания.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2, Socket AM4, 4xDDR4-3200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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