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Материнская плата Gigabyte H410M H V2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte H410M H V2

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Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 4
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 5
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 6
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 7
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 8
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 9
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 10
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 11
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte H410M H V2
6 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, 2 x PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
57х30х26
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M H V2

Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета Intel® H470 Express, контроллер Intel® GbE LAN, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы, функция Smart Fan 5Совместим с процессорами Intel® Core™ 10-поколенияДва DIMM-разъема для Non-ECC модулей ОЗУ DDR4 без буферизации, двухканальный режим работыHD-аудиоподсистема (8 каналов, высококачественные аудиоконденсаторы)Разъем M.2 для NVMe PCIe Gen3 x4 SSD-накопителей (типоразмер 2280)Контроллер Intel® GbE LAN и утилита cFosSpeed Internet AcceleratorФирменная функция Smart Fan 5, датчики температуры и гибридные Fan-разъемы с функцией Fan StopЦентр управления фирменным ПО GIGABYTE APP Center, дружественный интерфейс, простота примененияЭлементная база Ultra Durable, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H410M H V2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, 2 x PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Описание
Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета Intel® H470 Express, контроллер Intel® GbE LAN, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы, функция Smart Fan 5Совместим с процессорами Intel® Core™ 10-поколенияДва DIMM-разъема для Non-ECC модулей ОЗУ DDR4 без буферизации, двухканальный режим работыHD-аудиоподсистема (8 каналов, высококачественные аудиоконденсаторы)Разъем M.2 для NVMe PCIe Gen3 x4 SSD-накопителей (типоразмер 2280)Контроллер Intel® GbE LAN и утилита cFosSpeed Internet AcceleratorФирменная функция Smart Fan 5, датчики температуры и гибридные Fan-разъемы с функцией Fan StopЦентр управления фирменным ПО GIGABYTE APP Center, дружественный интерфейс, простота примененияЭлементная база Ultra Durable, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H410M H V2 - данный товар вы можете купить по цене 6910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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