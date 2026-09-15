Материнская плата Asus PRIME B760M-K (90MB1FI0-M0EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-K (90MB1FI0-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B760M-K является превосходной основой для создания современных и сбалансированных систем. Она идеально подходит для сборки домашних мультимедийных центров, производительных офисных компьютеров и игровых ПК начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-проектами и AAA-играми на комфортных настройках. Плата оптимально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i3, i5 и неразгоняемых Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, предлагая стабильную работу и поддержку актуального стандарта памяти DDR5.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel. Этот чипсет предоставляет ключевые современные технологии, такие как поддержка интерфейса PCIe 4.0 и возможность разгона оперативной памяти через XMP-профили, но без функций оверклокинга CPU, присущих более дорогим Z-чипсетам. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, позволяя установить ее как в стандартные, так и в более компактные корпуса, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме. Этого достаточно для большинства пользовательских сценариев, позволяя установить до 96 ГБ памяти с высокими частотами для повышения общей отзывчивости системы и производительности в играх. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются два слота PCIe 4.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe SSD PCIe 4.0, что гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B760M-K спроектирована для обеспечения стабильной и надежной работы с процессорами среднего класса. Она использует качественные компоненты и получает дополнительное питание через стандартный 8-контактный разъем, чего вполне достаточно для бесперебойной работы чипов уровня Core i5 или даже Core i7 без индекса "K" в штатном режиме. Хотя эта плата не предназначена для экстремального разгона, ее подсистема питания гарантирует, что процессор будет получать достаточно энергии для выполнения ресурсоемких задач без перегрева и троттлинга.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая современные разъемы USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие сетевого контроллера Realtek 2.5Gb Ethernet, который обеспечивает более высокую скорость подключения к проводной сети по сравнению со стандартным гигабитным портом. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek отвечает за качественное звуковое сопровождение, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены коннекторы для подключения RGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что форм-фактор Micro-ATX определяет совместимость с корпусами, а наличие всего двух слотов для оперативной памяти требует более тщательного планирования ее будущего объема. Плата не имеет встроенного модуля Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется приобрести отдельный USB- или PCIe-адаптер. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS до последней версии, что стоит проверить на официальном сайте производителя перед сборкой системы. Эта модель является отличным выбором для прагматичных сборок, где важна стабильность и поддержка современных стандартов, а не экстремальные возможности разгона.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B760M-K является превосходной основой для создания современных и сбалансированных систем. Она идеально подходит для сборки домашних мультимедийных центров, производительных офисных компьютеров и игровых ПК начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-проектами и AAA-играми на комфортных настройках. Плата оптимально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i3, i5 и неразгоняемых Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, предлагая стабильную работу и поддержку актуального стандарта памяти DDR5.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel. Этот чипсет предоставляет ключевые современные технологии, такие как поддержка интерфейса PCIe 4.0 и возможность разгона оперативной памяти через XMP-профили, но без функций оверклокинга CPU, присущих более дорогим Z-чипсетам. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, позволяя установить ее как в стандартные, так и в более компактные корпуса, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме. Этого достаточно для большинства пользовательских сценариев, позволяя установить до 96 ГБ памяти с высокими частотами для повышения общей отзывчивости системы и производительности в играх. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются два слота PCIe 4.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe SSD PCIe 4.0, что гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B760M-K спроектирована для обеспечения стабильной и надежной работы с процессорами среднего класса. Она использует качественные компоненты и получает дополнительное питание через стандартный 8-контактный разъем, чего вполне достаточно для бесперебойной работы чипов уровня Core i5 или даже Core i7 без индекса "K" в штатном режиме. Хотя эта плата не предназначена для экстремального разгона, ее подсистема питания гарантирует, что процессор будет получать достаточно энергии для выполнения ресурсоемких задач без перегрева и троттлинга.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая современные разъемы USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие сетевого контроллера Realtek 2.5Gb Ethernet, который обеспечивает более высокую скорость подключения к проводной сети по сравнению со стандартным гигабитным портом. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek отвечает за качественное звуковое сопровождение, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены коннекторы для подключения RGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что форм-фактор Micro-ATX определяет совместимость с корпусами, а наличие всего двух слотов для оперативной памяти требует более тщательного планирования ее будущего объема. Плата не имеет встроенного модуля Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется приобрести отдельный USB- или PCIe-адаптер. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS до последней версии, что стоит проверить на официальном сайте производителя перед сборкой системы. Эта модель является отличным выбором для прагматичных сборок, где важна стабильность и поддержка современных стандартов, а не экстремальные возможности разгона.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
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