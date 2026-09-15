Материнская плата MSI PRO B760M-E B760 2DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-E B760 2DDR5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-E представляет собой превосходное решение для сборки надежного и современного компьютера начального и среднего уровня. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем и бюджетных игровых ПК, способных справиться с популярными играми при использовании соответствующей видеокарты. Эта плата станет оптимальной основой для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, обеспечивая им стабильную работу без избыточных функций, что положительно сказывается на итоговой стоимости сборки.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Чипсет B760 является золотой серединой, предлагая поддержку современных интерфейсов, таких как PCIe 4.0 и память DDR5, а также возможность разгона оперативной памяти (XMP/EXPO), но без поддержки разгона самого CPU, что логично для ее ценового сегмента. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, не требуя много места и упрощая кабель-менеджмент.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является шагом в сторону современных высокопроизводительных систем. Поддержка двухканального режима и высоких частот памяти позволяет раскрыть потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты, имеется слот PCIe 4.0 x1. Для хранения данных предусмотрен один слот M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0 x4, что обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B760M-E спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами без индекса "K". Хотя она не предназначена для экстремального разгона, качественные компоненты и продуманная схема обеспечивают достаточное питание для моделей Core i3 и i5 даже под длительной нагрузкой. Питание на CPU подается через стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания и является достаточным для целевых процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для повседневного использования, включая несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DisplayPort. Подключение к сети осуществляется через гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Плата оснащена базовым аудиокодеком, достаточным для просмотра фильмов, прослушивания музыки и общения, а отсутствие встроенного Wi-Fi и RGB-подсветки подчеркивает ее ориентацию на прагматичные и бюджетные сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Система питания рассчитана на процессоры с умеренным энергопотреблением, поэтому установка флагманских моделей Core i7 или i9 не рекомендуется. Из-за наличия всего двух слотов для ОЗУ стоит заранее продумать необходимый объем памяти, так как возможность добавления модулей в будущем будет ограничена. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит проверить список поддерживаемых CPU на официальном сайте MSI.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-E представляет собой превосходное решение для сборки надежного и современного компьютера начального и среднего уровня. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем и бюджетных игровых ПК, способных справиться с популярными играми при использовании соответствующей видеокарты. Эта плата станет оптимальной основой для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, обеспечивая им стабильную работу без избыточных функций, что положительно сказывается на итоговой стоимости сборки.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Чипсет B760 является золотой серединой, предлагая поддержку современных интерфейсов, таких как PCIe 4.0 и память DDR5, а также возможность разгона оперативной памяти (XMP/EXPO), но без поддержки разгона самого CPU, что логично для ее ценового сегмента. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, не требуя много места и упрощая кабель-менеджмент.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является шагом в сторону современных высокопроизводительных систем. Поддержка двухканального режима и высоких частот памяти позволяет раскрыть потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты, имеется слот PCIe 4.0 x1. Для хранения данных предусмотрен один слот M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0 x4, что обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B760M-E спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами без индекса "K". Хотя она не предназначена для экстремального разгона, качественные компоненты и продуманная схема обеспечивают достаточное питание для моделей Core i3 и i5 даже под длительной нагрузкой. Питание на CPU подается через стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания и является достаточным для целевых процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для повседневного использования, включая несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DisplayPort. Подключение к сети осуществляется через гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Плата оснащена базовым аудиокодеком, достаточным для просмотра фильмов, прослушивания музыки и общения, а отсутствие встроенного Wi-Fi и RGB-подсветки подчеркивает ее ориентацию на прагматичные и бюджетные сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Система питания рассчитана на процессоры с умеренным энергопотреблением, поэтому установка флагманских моделей Core i7 или i9 не рекомендуется. Из-за наличия всего двух слотов для ОЗУ стоит заранее продумать необходимый объем памяти, так как возможность добавления модулей в будущем будет ограничена. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит проверить список поддерживаемых CPU на официальном сайте MSI.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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