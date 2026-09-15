Описание товара Материнская плата Asrock B760M-H2/M.2

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asrock B760M-H2/M.2 является превосходной отправной точкой для сборки современного и производительного ПК с ограниченным бюджетом. Она идеально подходит для создания универсальных домашних систем, производительных офисных компьютеров и игровых станций начального и среднего уровня, способных комфортно справляться с такими играми, как Counter-Strike 2, Dota 2, Valorant или Fortnite. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA1700), не требующими разгона, позволяя построить сбалансированную и энергоэффективную систему.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит современный чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, что делает его прагматичным выбором для процессоров без индекса "K", но при этом позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя устанавливать плату как в полноразмерные, так и в более компактные корпуса, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения.

Память и расширение

Эта модель ориентирована на будущее и работает с современным стандартом оперативной памяти DDR5. Два слота DIMM поддерживают установку до 96 ГБ памяти в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, пропускной способности которого достаточно для любой современной видеокарты. Важным преимуществом для бюджетной модели является наличие сразу двух слотов M.2 для скоростных NVMe SSD, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что позволяет создать быструю дисковую подсистему без лишних проводов.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 6+1+1 фаз, что является достаточным и надёжным решением для стабильной работы процессоров Intel Core i3 и Core i5 с TDP до 65 Вт. Питание на CPU подается через стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания. Хотя эта система и не рассчитана на экстремальные нагрузки и разгон флагманских процессоров серии Core i9, она гарантирует стабильность в повседневных задачах и играх при использовании рекомендованных CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современной системы: есть порты USB 3.2 Gen 1, а также USB 2.0 для периферии, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также классический комбинированный порт PS/2. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение с интернетом. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897 предоставляет качественный звук для игр, фильмов и музыки без необходимости покупки дискретной звуковой карты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Эта плата - отличный выбор для процессоров без разблокированного множителя; для разгона CPU стоит рассмотреть модели на чипсете Z790. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список поддерживаемых CPU и версию прошивки на официальном сайте ASRock. Для питания системы на базе этой платы будет достаточно качественного блока питания мощностью 500-600 Вт, в зависимости от установленной видеокарты.