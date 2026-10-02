Описание товара Материнская плата Asus PRIME A620M-K (90MB1F40-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME A620M-K является прекрасной основой для создания современного и доступного компьютера на платформе AM5. Она идеально подходит для универсальных домашних и офисных систем, а также для игровых сборок начального и среднего уровня, где не требуется экстремальный разгон процессора. Эта плата станет оптимальным выбором для работы с процессорами AMD Ryzen 5, такими как 7500F или 7600, обеспечивая стабильную производительность в играх и повседневных приложениях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A620, установленный на сокет AM5, что открывает доступ к производительным процессорам AMD Ryzen серии 7000 и новее. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, при этом сохраняя необходимый набор слотов. Важно понимать, что чипсет A620 ориентирован на стабильность и не поддерживает ручной разгон CPU, что делает его прагматичным выбором для систем "собрал и забыл".

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 96 ГБ в двухканальном режиме для максимальной производительности подсистемы памяти с поддержкой профилей AMD EXPO. Для установки современной видеокарты предусмотрен один слот PCIe 4.0 x16. Для быстродействующего твердотельного накопителя имеется один разъем M.2 с поддержкой устройств формата NVMe PCIe 4.0, что гарантирует высокую скорость работы с данными, хотя для горячих SSD может потребоваться установка дополнительного радиатора.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME A620M-K спроектирована с упором на надежность при работе с процессорами среднего уровня энергопотребления. Она обладает достаточным количеством фаз питания и качественными компонентами для обеспечения стабильной работы CPU Ryzen 5 и некоторых моделей Ryzen 7 без разгона. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая разъемы USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное соединение с интернетом. Встроенный звуковой кодек Realtek 7.1 предоставляет качественное аудио для повседневных задач, игр и просмотра медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата Micro-ATX. Данная модель является отправной точкой в мир платформы AM5 и не предназначена для энтузиастов разгона или пользователей, которым требуется большое количество слотов расширения и высокоскоростных портов. Для поддержки новейших процессоров AMD может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью утилиты ASUS EZ Flash, доступной на сайте производителя.