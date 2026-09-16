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Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD
6 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
23.6
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB Type-A, 4 x USB 2.0 Type-A, HDMI, Realtek 2.5Gb, 3x аудиоразъема, 1xBIOS FlashBack
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B650M-R - это превосходная отправная точка для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных систем, а также игровых сборок начального и среднего уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и ААА-игры в разрешении 1080p. Наиболее сбалансированно на этой плате раскроются возможности процессоров AMD Ryzen 5, таких как Ryzen 5 7500F или 7600, обеспечивая стабильную производительность в играх и рабочих приложениях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, установленный на современный сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих процессоров Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей. Такой формат обеспечивает хороший баланс между размерами и функциональностью, позволяя установить полноразмерную видеокарту и необходимые компоненты.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживающими двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка профилей разгона AMD EXPO позволяет легко настроить высокочастотные модули памяти для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по протоколу NVMe PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с упором на надежность и стабильность при работе с процессорами среднего ценового сегмента. Наличие массивных радиаторов на силовых элементах VRM обеспечивает эффективное охлаждение даже при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания и достаточным для стабильной работы рекомендованных процессоров без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME B650M-R представлен необходимый набор современных портов для подключения периферии, включая высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 1 и видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное и быстрое соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, игр и просмотра медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с ней несовместимы. Для установки в компактный корпус проверьте его совместимость с форм-фактором Micro-ATX и достаточную высоту для процессорного кулера. Хотя плата обеспечивает базовую функциональность для большинства пользователей, она не предназначена для экстремального разгона мощных процессоров Ryzen 9. Перед установкой процессоров новых поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить текущую версию прошивки при покупке.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
23.6
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Развернуть
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB Type-A, 4 x USB 2.0 Type-A, HDMI, Realtek 2.5Gb, 3x аудиоразъема, 1xBIOS FlashBack
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B650M-R - это превосходная отправная точка для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных систем, а также игровых сборок начального и среднего уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и ААА-игры в разрешении 1080p. Наиболее сбалансированно на этой плате раскроются возможности процессоров AMD Ryzen 5, таких как Ryzen 5 7500F или 7600, обеспечивая стабильную производительность в играх и рабочих приложениях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, установленный на современный сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих процессоров Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей. Такой формат обеспечивает хороший баланс между размерами и функциональностью, позволяя установить полноразмерную видеокарту и необходимые компоненты.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживающими двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка профилей разгона AMD EXPO позволяет легко настроить высокочастотные модули памяти для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по протоколу NVMe PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с упором на надежность и стабильность при работе с процессорами среднего ценового сегмента. Наличие массивных радиаторов на силовых элементах VRM обеспечивает эффективное охлаждение даже при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания и достаточным для стабильной работы рекомендованных процессоров без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME B650M-R представлен необходимый набор современных портов для подключения периферии, включая высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 1 и видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное и быстрое соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, игр и просмотра медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с ней несовместимы. Для установки в компактный корпус проверьте его совместимость с форм-фактором Micro-ATX и достаточную высоту для процессорного кулера. Хотя плата обеспечивает базовую функциональность для большинства пользователей, она не предназначена для экстремального разгона мощных процессоров Ryzen 9. Перед установкой процессоров новых поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить текущую версию прошивки при покупке.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


Материнская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD - по цене 6890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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