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Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200

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Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 10
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 11
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 12
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 13
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 14
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200
7 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Высота, см
3.8
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
900

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M S2H станет отличной основой для современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5, ориентированного на экономных пользователей. Она идеально подходит для сборки игровых систем начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-играми и ААА-проектами на высоких настройках, а также для создания мощного домашнего или офисного ПК. Наиболее сбалансированными для этой платы будут процессоры AMD Ryzen 5, такие как 7500F или 7600, но она также способна обеспечить стабильную работу и для восьмиядерных Ryzen 7 в стоковом режиме.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит чипсет AMD B650, работающий в паре с сокетом AM5, что обеспечивает поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает плату универсальным решением, которое легко поместится как в небольших корпусах для экономии места, так и в стандартных Mid-Tower сборках. Этот стандарт определяет сбалансированный набор слотов расширения, достаточный для большинства пользовательских задач без переплаты за избыточный функционал полноразмерных ATX-плат.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 96 ГБ в двухканальном режиме для максимальной производительности. Поддерживаются профили разгона AMD EXPO, благодаря чему можно легко запустить память на оптимальных для Ryzen частотах, например, 6000 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен один слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один разъем M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме, достаточной для стабильной работы шести- и восьмиядерных процессоров Ryzen без экстремального разгона. Ключевые компоненты зоны VRM охлаждаются радиатором, что предотвращает перегрев при длительных нагрузках и обеспечивает надежность системы. Для питания процессора используется один стандартный 8-контактный разъем, что упрощает подбор совместимого блока питания и подтверждает ориентацию платы на мейнстрим-сегмент.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650M S2H расположен сбалансированный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной графики процессора, а также гигабитный сетевой порт LAN. За звук отвечает базовый, но качественный HD-аудиокодек Realtek. Важным преимуществом является наличие технологии Q-Flash Plus, позволяющей обновить BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает первую сборку.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Учитывайте, что плата имеет два слота для ОЗУ, поэтому рекомендуется сразу устанавливать комплект нужного объема (например, 2x16 ГБ). Для поддержки новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, но функция Q-Flash Plus делает этот процесс максимально простым. Данная модель - это практичный выбор для сборок без планов на экстремальный разгон или установку нескольких M.2 накопителей.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Высота, см
3.8
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M S2H станет отличной основой для современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5, ориентированного на экономных пользователей. Она идеально подходит для сборки игровых систем начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-играми и ААА-проектами на высоких настройках, а также для создания мощного домашнего или офисного ПК. Наиболее сбалансированными для этой платы будут процессоры AMD Ryzen 5, такие как 7500F или 7600, но она также способна обеспечить стабильную работу и для восьмиядерных Ryzen 7 в стоковом режиме.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит чипсет AMD B650, работающий в паре с сокетом AM5, что обеспечивает поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает плату универсальным решением, которое легко поместится как в небольших корпусах для экономии места, так и в стандартных Mid-Tower сборках. Этот стандарт определяет сбалансированный набор слотов расширения, достаточный для большинства пользовательских задач без переплаты за избыточный функционал полноразмерных ATX-плат.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 96 ГБ в двухканальном режиме для максимальной производительности. Поддерживаются профили разгона AMD EXPO, благодаря чему можно легко запустить память на оптимальных для Ryzen частотах, например, 6000 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен один слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один разъем M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме, достаточной для стабильной работы шести- и восьмиядерных процессоров Ryzen без экстремального разгона. Ключевые компоненты зоны VRM охлаждаются радиатором, что предотвращает перегрев при длительных нагрузках и обеспечивает надежность системы. Для питания процессора используется один стандартный 8-контактный разъем, что упрощает подбор совместимого блока питания и подтверждает ориентацию платы на мейнстрим-сегмент.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650M S2H расположен сбалансированный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной графики процессора, а также гигабитный сетевой порт LAN. За звук отвечает базовый, но качественный HD-аудиокодек Realtek. Важным преимуществом является наличие технологии Q-Flash Plus, позволяющей обновить BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает первую сборку.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и вы приобретаете оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Учитывайте, что плата имеет два слота для ОЗУ, поэтому рекомендуется сразу устанавливать комплект нужного объема (например, 2x16 ГБ). Для поддержки новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, но функция Q-Flash Plus делает этот процесс максимально простым. Данная модель - это практичный выбор для сборок без планов на экстремальный разгон или установку нескольких M.2 накопителей.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Материнская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - стоимость товара 7460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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