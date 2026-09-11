Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653690
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, VGA, USB 2.0 x4, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4800-6800 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x M.2, SATA, PCI-E 4.0 x16 х 1, PCI-E x1 х 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5
Поддерживает процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК. Поддерживает память DDR5, двухканальную DDR5 6800+ МГц (OC). Core Boost: Премиальная компоновка и цифровая схема питания для поддержки большего количества ядер и обеспечения более высокой производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
-
В наличииЦена 8 070 руб.2018 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-P DDR4
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H R2
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-K Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, VGA, USB 2.0 x4, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4800-6800 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x M.2, SATA, PCI-E 4.0 x16 х 1, PCI-E x1 х 1
Страна производитель
Китай
Поддерживает процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК. Поддерживает память DDR5, двухканальную DDR5 6800+ МГц (OC). Core Boost: Премиальная компоновка и цифровая схема питания для поддержки большего количества ядер и обеспечения более высокой производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5