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Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5

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Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 3
Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 4
Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 5
Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653690
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, VGA, USB 2.0 x4, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4800-6800 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x M.2, SATA, PCI-E 4.0 x16 х 1, PCI-E x1 х 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5

Поддерживает процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК. Поддерживает память DDR5, двухканальную DDR5 6800+ МГц (OC). Core Boost: Премиальная компоновка и цифровая схема питания для поддержки большего количества ядер и обеспечения более высокой производительности.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B650M-B DDR5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, VGA, USB 2.0 x4, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4800-6800 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x M.2, SATA, PCI-E 4.0 x16 х 1, PCI-E x1 х 1
Страна производитель
Китай
Описание
Поддерживает процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК. Поддерживает память DDR5, двухканальную DDR5 6800+ МГц (OC). Core Boost: Премиальная компоновка и цифровая схема питания для поддержки большего количества ядер и обеспечения более высокой производительности.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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