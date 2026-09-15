Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H610
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб.
В наличии
Код товара: 643764
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H610
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1 (5G) ports (2 x Type-A), 4xUSB 2.0 ports (4 x Type-A), VGA port, HDMI, Realtek 1Gb Ethernet port, 3xAudio jacks, COM port, PS/2 Keyboard/Mouse combo port
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
960
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
Материнская плата
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Теги товара: с m.2
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H610
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1 (5G) ports (2 x Type-A), 4xUSB 2.0 ports (4 x Type-A), VGA port, HDMI, Realtek 1Gb Ethernet port, 3xAudio jacks, COM port, PS/2 Keyboard/Mouse combo port
Материнская плата
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: с m.2
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - стоимость товара 9400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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