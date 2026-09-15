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Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H610
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб. 
Начислим 700 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
9 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H610
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1 (5G) ports (2 x Type-A), 4xUSB 2.0 ports (4 x Type-A), VGA port, HDMI, Realtek 1Gb Ethernet port, 3xAudio jacks, COM port, PS/2 Keyboard/Mouse combo port
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
960

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)

Материнская плата



Теги товара: с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H610
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1 (5G) ports (2 x Type-A), 4xUSB 2.0 ports (4 x Type-A), VGA port, HDMI, Realtek 1Gb Ethernet port, 3xAudio jacks, COM port, PS/2 Keyboard/Mouse combo port
Описание
Материнская плата


Теги товара: с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0) - стоимость товара 9400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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