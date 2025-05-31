Материнская плата Asrock B550M PRO4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404354
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х55х29
Вес, кг.
1.96
Описание товара Материнская плата Asrock B550M PRO4
Материнская плата ASRock B550M Pro4 – качественное изделие, которое используется для сборки компьютера. Она позволяет подключить достаточно мощные компоненты, создать производительный ПК для различных задач. Компания использовала лучшие элементы при ее изготовлении, надежность не вызывает сомнений.
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Материнская плата ASRock B550M Pro4 – качественное изделие, которое используется для сборки компьютера. Она позволяет подключить достаточно мощные компоненты, создать производительный ПК для различных задач. Компания использовала лучшие элементы при ее изготовлении, надежность не вызывает сомнений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Поставил месяц назад, пока никаких изъянов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнская плата, с Ryzen 5 5600x завелся моментально,но биос не удобный,почти час настраивал,а он не хотел устанавливать винду на нужный ссд,но в целом платой более чем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Один угол загнут, плату роняли... Сразу не заметил... На работоспособность не повлияло. Аккуратнее надо.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично Биос обновить лучше
Достоинства:
Комментарий:
Материнка зашла на ура Очень порадовало наличие двух разъемов 3 пин для аргб подсветки ( в один воткнул кулер от проца, во второй корпусные вентили) в итоге вся подсветка синхронизировалась. Если правильно понимаю, в фурмарке зона vram держалась на 88 градусах Биос на русском языке. Можно гнать память, проц и т д. В общем за свои деньги хорошая материнка
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация полная, упаковка целая. Материнка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Мать пришла в целости, с виду новье, ни следов эксплуатации или ремонта. Коробка и упаковка как и у других вскрыта(не понятно для чего), но все на месте:задняя планка, два саташника, болтики под м.2, диск с дровами и книжка. В аиде мать не определяется, если чекать саму плату, но при общем описании конфигурации она прописана, через командную строку тоже определяется. В общем все завелось, работает. Посмотрим как дальше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в коробке не новой ну сама материнка я так понял новая никак следов эксплуатации в целом работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Приехало без доп. упаковки, но ничего не пропало, в общем комплект полный, но упаковку чуть помяло. Материнка рабочая, по запаху и внешнему виду вроде новая. У меня стоит r5 5600, 32gb Adata d50 и остальное по мелоче. Надеюсь приколов не будет и прослужит до будущего апгрейда, когда процессор будет слабоват.
Достоинства:
Комментарий:
Все видит , все +- нормально , пока что
Достоинства:
Комментарий:
Единственна нормальная материнка на b550 чипсете, так еще и недорого
Достоинства:
Комментарий:
пришла в коробке заводской распечаткой а так завелась с р5 5600 без каких то проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло просто в заводской коробке, совсем дополнительно не упакованно. удивительно но все целое ничего не пропало. И плата работает.
Достоинства:
Комментарий:
Осилил две моих видеокарты Я доволен! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая материнка под ryzen 5 5600
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро. упаковано в заводскую упаковку, без пломб. Запустилась сразу без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
все работает хорошо, полный апгрейд прошел успешно
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата отличная, все понты удобно расположены, главный слот pci для видеокарты выше чем на прошлой материнкской плате, всё устраивает, материнская плата приехала а последней версией стабильного Биоса, всё завелось без проблем
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнка , все работает
Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B550M PRO4
Достоинства:
Комментарий:
Поставил месяц назад, пока никаких изъянов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнская плата, с Ryzen 5 5600x завелся моментально,но биос не удобный,почти час настраивал,а он не хотел устанавливать винду на нужный ссд,но в целом платой более чем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Один угол загнут, плату роняли... Сразу не заметил... На работоспособность не повлияло. Аккуратнее надо.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично Биос обновить лучше
Достоинства:
Комментарий:
Материнка зашла на ура Очень порадовало наличие двух разъемов 3 пин для аргб подсветки ( в один воткнул кулер от проца, во второй корпусные вентили) в итоге вся подсветка синхронизировалась. Если правильно понимаю, в фурмарке зона vram держалась на 88 градусах Биос на русском языке. Можно гнать память, проц и т д. В общем за свои деньги хорошая материнка
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация полная, упаковка целая. Материнка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Мать пришла в целости, с виду новье, ни следов эксплуатации или ремонта. Коробка и упаковка как и у других вскрыта(не понятно для чего), но все на месте:задняя планка, два саташника, болтики под м.2, диск с дровами и книжка. В аиде мать не определяется, если чекать саму плату, но при общем описании конфигурации она прописана, через командную строку тоже определяется. В общем все завелось, работает. Посмотрим как дальше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в коробке не новой ну сама материнка я так понял новая никак следов эксплуатации в целом работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Приехало без доп. упаковки, но ничего не пропало, в общем комплект полный, но упаковку чуть помяло. Материнка рабочая, по запаху и внешнему виду вроде новая. У меня стоит r5 5600, 32gb Adata d50 и остальное по мелоче. Надеюсь приколов не будет и прослужит до будущего апгрейда, когда процессор будет слабоват.
Достоинства:
Комментарий:
Все видит , все +- нормально , пока что
Достоинства:
Комментарий:
Единственна нормальная материнка на b550 чипсете, так еще и недорого
Достоинства:
Комментарий:
пришла в коробке заводской распечаткой а так завелась с р5 5600 без каких то проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло просто в заводской коробке, совсем дополнительно не упакованно. удивительно но все целое ничего не пропало. И плата работает.
Достоинства:
Комментарий:
Осилил две моих видеокарты Я доволен! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая материнка под ryzen 5 5600
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро. упаковано в заводскую упаковку, без пломб. Запустилась сразу без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
все работает хорошо, полный апгрейд прошел успешно
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата отличная, все понты удобно расположены, главный слот pci для видеокарты выше чем на прошлой материнкской плате, всё устраивает, материнская плата приехала а последней версией стабильного Биоса, всё завелось без проблем
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнка , все работает