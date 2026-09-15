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Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800

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Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 1
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 2
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 3
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 4
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 5
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 6
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 7
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 8
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 9
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 10
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 11
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 12
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 1
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 2
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 3
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 4
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 5
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 6
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 7
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 8
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 9
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 10
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 11
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 12
  • Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
10 640 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
да
Размеры в упаковке, см
28х26х6
Вес, кг.
1.25

Описание товара Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800

Материнская плата ASRock B760M Pro RS предназначена для сборки высокопроизводительной рабочей станции, мультимедийного и игрового ПК. Она относится к моделям компактного форм-фактора Micro-ATX и поддерживает установку процессора Intel 12/13/14 поколения. Плата позволяет задействовать до 192 ГБ оперативной памяти в 4 слота DDR5. Слот PCIe 5.0 x16 предусматривает размещение дискретной видеокарты. Для жестких дисков есть 4 слота SATA, а для скоростных твердотельных накопителей – 3 разъема Hyper M.2 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Для стабильного соединения с Интернетом реализован сетевой контроллер LAN со скоростью 2.5 Гбит/с. В один разъем M.2 Key E можно подключить модуль беспроводной связи. Материнская плата ASRock B760M Pro RS оснащена встроенной подсветкой и управляемыми разъемами RGB для подключения внешних устройств. Охлаждающие радиаторы защищают комплектующие от перегрева при разной вычислительной нагрузке.



Теги товара: micro-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
да
Описание
Материнская плата ASRock B760M Pro RS предназначена для сборки высокопроизводительной рабочей станции, мультимедийного и игрового ПК. Она относится к моделям компактного форм-фактора Micro-ATX и поддерживает установку процессора Intel 12/13/14 поколения. Плата позволяет задействовать до 192 ГБ оперативной памяти в 4 слота DDR5. Слот PCIe 5.0 x16 предусматривает размещение дискретной видеокарты. Для жестких дисков есть 4 слота SATA, а для скоростных твердотельных накопителей – 3 разъема Hyper M.2 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Для стабильного соединения с Интернетом реализован сетевой контроллер LAN со скоростью 2.5 Гбит/с. В один разъем M.2 Key E можно подключить модуль беспроводной связи. Материнская плата ASRock B760M Pro RS оснащена встроенной подсветкой и управляемыми разъемами RGB для подключения внешних устройств. Охлаждающие радиаторы защищают комплектующие от перегрева при разной вычислительной нагрузке.


Теги товара: micro-atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - по цене 10640 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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