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Материнская плата MSI PRO B650M-P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B650M-P

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Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 6
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 7
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 8
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 9
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 10
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 11
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 12
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 13
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 14
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 15
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 16
Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 17
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Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 19
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 17
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 18
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 19
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 20
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 21
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 22
  • Материнская плата MSI PRO B650M-P - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI PRO B650M-P
9 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type A x4, USB 3.2 Gen2 Type A x3, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), (RJ-45) аналоговых аудиоразъемов 3 шт,PS / 2 комбинированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х5
Вес, кг.
11.36

Описание товара Материнская плата MSI PRO B650M-P

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B650M-P представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительных рабочих станций, офисных систем и игровых ПК среднего уровня, где важна стабильность, а не экстремальный разгон. Эта плата станет отличной основой для систем с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая им стабильное питание и полный доступ к возможностям архитектуры Zen 4.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD B650, который является оптимальным выбором для большинства пользователей, переходящих на сокет AM5. Он предоставляет доступ к современным технологиям, включая память DDR5 и интерфейс PCIe 4.0, без избыточных функций старших чипсетов X670. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в широком ассортименте корпусов, от стандартных до более компактных, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти, позволяя достичь максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей имеются два слота M.2, один из которых работает по более быстрой шине PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме, достаточной для стабильной работы 6- и 8-ядерных процессоров Ryzen без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах обеспечивает эффективный отвод тепла, предотвращая перегрев и падение производительности под длительной нагрузкой. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов, включая быстрые USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие сетевого адаптера Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, что обеспечивает более быструю и стабильную работу в сети. Хотя плата лишена встроенной подсветки, она оснащена разъемами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), а оперативная память имеет стандарт DDR5 - модули DDR4 с этой платой несовместимы. Данная модель не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9, но обеспечивает превосходную стабильность в штатных режимах и при использовании технологии Precision Boost Overdrive. Для поддержки новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, что является стандартной практикой для любой современной платформы.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B650M-P

Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
память под ryzen 8700g на 128 гигов 4мя планками fury beast удалось завести только на 4400 вместо 5600 понравилось что есть led индикаторы на плате, показывающие проблема с настройками проца или памяти, это очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали ещё в конце декабря чуть меньше 15к, доставили быстро, забирали в пункте выдачи. Упаковано отлично. Искали именно эту, работает отлично, нареканий никаких нет.



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type A x4, USB 3.2 Gen2 Type A x3, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), (RJ-45) аналоговых аудиоразъемов 3 шт,PS / 2 комбинированный
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B650M-P представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительных рабочих станций, офисных систем и игровых ПК среднего уровня, где важна стабильность, а не экстремальный разгон. Эта плата станет отличной основой для систем с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая им стабильное питание и полный доступ к возможностям архитектуры Zen 4.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD B650, который является оптимальным выбором для большинства пользователей, переходящих на сокет AM5. Он предоставляет доступ к современным технологиям, включая память DDR5 и интерфейс PCIe 4.0, без избыточных функций старших чипсетов X670. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в широком ассортименте корпусов, от стандартных до более компактных, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти, позволяя достичь максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей имеются два слота M.2, один из которых работает по более быстрой шине PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме, достаточной для стабильной работы 6- и 8-ядерных процессоров Ryzen без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах обеспечивает эффективный отвод тепла, предотвращая перегрев и падение производительности под длительной нагрузкой. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов, включая быстрые USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие сетевого адаптера Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, что обеспечивает более быструю и стабильную работу в сети. Хотя плата лишена встроенной подсветки, она оснащена разъемами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), а оперативная память имеет стандарт DDR5 - модули DDR4 с этой платой несовместимы. Данная модель не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9, но обеспечивает превосходную стабильность в штатных режимах и при использовании технологии Precision Boost Overdrive. Для поддержки новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, что является стандартной практикой для любой современной платформы.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
память под ryzen 8700g на 128 гигов 4мя планками fury beast удалось завести только на 4400 вместо 5600 понравилось что есть led индикаторы на плате, показывающие проблема с настройками проца или памяти, это очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали ещё в конце декабря чуть меньше 15к, доставили быстро, забирали в пункте выдачи. Упаковано отлично. Искали именно эту, работает отлично, нареканий никаких нет.


Материнская плата MSI PRO B650M-P - этот товар вы можете купить по цене 9710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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