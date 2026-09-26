Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI B550-A PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI B550-A PRO

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 1
Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 2
Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 3
Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 4
Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 1
  • Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 2
  • Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 3
  • Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 4
  • Материнская плата MSI B550-A PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
8 USB, 1 USB Type-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
1866-4400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire
Наличие интерфейсов
15 USB, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х47х38
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата MSI B550-A PRO

Устройства профессиональной серии PRO помогают работать еще эффективнее. В материнских платах PRO сочетаются широкая функциональность и высокое качество изготовления – они идеально подходят для продуктивного труда.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B550-A PRO




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
8 USB, 1 USB Type-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
1866-4400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Развернуть
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire
Наличие интерфейсов
15 USB, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Устройства профессиональной серии PRO помогают работать еще эффективнее. В материнских платах PRO сочетаются широкая функциональность и высокое качество изготовления – они идеально подходят для продуктивного труда.


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI B550-A PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...