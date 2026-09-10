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Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357896
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х5
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0)

ASUS PRIME B550M-A (90MB14I0-M0EAY0) — это надежная материнская плата формата Micro-ATX на базе чипсета AMD B550, созданная для сборки сбалансированных домашних и игровых компьютеров. Она предлагает отличный баланс цены и современных технологий, включая поддержку интерфейса PCIe 4.0 для видеокарт и скоростных накопителей.Согласно данным официального сайта производителя, плата оптимизирована для работы с процессорами AMD Ryzen 3000, 4000, 5000 и 5000 G-серии на сокете AM4.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS PRIME B550M-A (90MB14I0-M0EAY0) — это надежная материнская плата формата Micro-ATX на базе чипсета AMD B550, созданная для сборки сбалансированных домашних и игровых компьютеров. Она предлагает отличный баланс цены и современных технологий, включая поддержку интерфейса PCIe 4.0 для видеокарт и скоростных накопителей.Согласно данным официального сайта производителя, плата оптимизирована для работы с процессорами AMD Ryzen 3000, 4000, 5000 и 5000 G-серии на сокете AM4.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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Доставка
Отзывы


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