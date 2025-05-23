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Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II

8 Отзывы
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Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 1
Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 2
Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 3
Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
  • Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491037
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II

Материнские платы серии TUF Gaming – это высоконадежные устройства, созданные и протестированные для работы в особо сложных условиях. Благодаря отборной элементной базе они обеспечат максимальную стабильность компьютера во время длительных игровых сессий. Выбрав такую плату, вы также сможете воспользоваться преимуществами программы TUF Gaming Alliance, в рамках которой компания ASUS совместно со своими партнерами предлагает оригинальные решения, направленные на то, чтобы улучшить совместимость компонентов, облегчить сборку компьютера и предоставить больше возможностей по его персонализации.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Нияз А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Влад А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Kirill I.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнские платы серии TUF Gaming – это высоконадежные устройства, созданные и протестированные для работы в особо сложных условиях. Благодаря отборной элементной базе они обеспечат максимальную стабильность компьютера во время длительных игровых сессий. Выбрав такую плату, вы также сможете воспользоваться преимуществами программы TUF Gaming Alliance, в рамках которой компания ASUS совместно со своими партнерами предлагает оригинальные решения, направленные на то, чтобы улучшить совместимость компонентов, облегчить сборку компьютера и предоставить больше возможностей по его персонализации.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Нияз А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Влад А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Kirill I.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.


Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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