Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
20.3
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DIGI+ VRM & EPU, 2xDDR4, LGA 1200 Socket, Intel 11th & 10th Gen Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 32Gb/s M.2, PCIe 3.0 x4 & SATA modes, Intel Optane Memory Ready, 4xSATA 6Gb/s, Intel H470 Chipset, 4xFront USB 2.0, 1xPS/2, 2xUSB 2.0, HDMI, VGA, 4xUSB 3.2 Gen 1, Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio jacks
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0)
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel® 11-го и 10-го поколений. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME H510M-K R2.0 предоставляет обычным пользователям и сборщикам ПК ряд вариантов настройки производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.
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Теги товара: с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
20.3
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DIGI+ VRM & EPU, 2xDDR4, LGA 1200 Socket, Intel 11th & 10th Gen Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 32Gb/s M.2, PCIe 3.0 x4 & SATA modes, Intel Optane Memory Ready, 4xSATA 6Gb/s, Intel H470 Chipset, 4xFront USB 2.0, 1xPS/2, 2xUSB 2.0, HDMI, VGA, 4xUSB 3.2 Gen 1, Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio jacks
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel® 11-го и 10-го поколений. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME H510M-K R2.0 предоставляет обычным пользователям и сборщикам ПК ряд вариантов настройки производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: с m.2
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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