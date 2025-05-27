Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 является превосходной основой для создания производительной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, желающих собрать сбалансированный ПК для современных игр в разрешении 1080p и 1440p, а также для начинающих создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Наиболее оптимально эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами AMD Ryzen 5 (например, 5600X) и Ryzen 7 (например, 5700X или 5800X) на сокете AM4, обеспечивая им стабильное питание и необходимый функционал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет AMD B550, установленный на сокет AM4, что делает его ключевым решением для процессоров Ryzen серий 3000 и 5000. Главное преимущество чипсета B550 - поддержка интерфейса PCIe 4.0 для основного слота видеокарты и одного M.2 накопителя, что обеспечивает максимальную пропускную способность для современных компонентов. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобство при сборке, но требует соответствующего по размеру корпуса, способного вместить компонент таких габаритов.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Максимальный поддерживаемый объём составляет 128 ГБ, а заявленная поддержка частот позволяет использовать высокоскоростные комплекты для достижения лучшей отзывчивости системы. Для карт расширения плата оснащена основным усиленным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительными слотами PCIe 3.0 для других устройств. Для быстрых накопителей есть два слота M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 x4 для сверхскоростных NVMe SSD и второй, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 10+3 фазной схеме с использованием качественных компонентов, включая DrMOS, что обеспечивает стабильную и эффективную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen 7. Наличие массивных радиаторов на зоне VRM способствует эффективному отводу тепла, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для обеспечения стабильной работы процессоров в штатном режиме и при умеренном автоматическом разгоне.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B550 GAMING X V2 расположен современный набор портов, включающий несколько USB 3.2 Gen 1 и скоростные USB 3.2 Gen 2 Type-A для быстрой передачи данных. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость соединения с минимальными задержками, что оценят геймеры и пользователи, работающие с большими файлами в сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов для создания единого стиля вашей сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что ваш процессор совместим с чипсетом B550; в частности, эта плата не поддерживает старые процессоры Ryzen 1000/2000 серий и некоторые APU 3000-й серии. Хотя данная модель V2 часто поставляется с обновленным BIOS для поддержки Ryzen 5000, для самых свежих процессоров может потребоваться обновление прошивки, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus без необходимости установки CPU. Для сборки потребуется корпус стандарта ATX и блок питания с 8-pin разъёмом для процессора, а для мощных сборок рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для охлаждения зоны VRM.